Ещё
В России изучают доставленные из Сирии уцелевшие крылатые ракеты коалиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России изучают доставленные из Сирии уцелевшие крылатые ракеты коалиции 

BFM.RU 36 минут назад
Наряду с ними в Россию привезли и другие высокоточные боеприпасы, неразорвавшиеся после ракетного удара 14 апреля. Эксперты уже анализируют системы управления и навигации, радиопоглощающее покрытие корпуса, а также другие параметры.
«Полученная информация будет использована для совершенствования средств борьбы с высокоточным оружием, прежде всего, в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», — сообщил «Интерфаксу» военный источник.
14 апреля США, Британия и Франция нанесли удар по сирийским объектам, которые, по их мнению, связаны с производством химоружия.
Западная коалиция заявила, что все ракеты попали в намеченные цели. Российские военные заявили, что силами ПВО Сирии была сбита 71 из 103 крылатых ракет.
Транспортировка американских ракет и боеприпасов из Сирии в Россию состоялась 18 апреля. В Пентагоне об этом не знают.
«Это новое для меня. Не знаю», — заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, передает РИА Новости.
BFM.RU: последние новости
Отбомбились. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта Бывший военный аналитик США раскритиковал удар коалиции по Сирии СМИ: Юлия Скрипаль внезапно позвонила в кинологический центр в Подольске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии250
РФ и США могут прервать авиасообщение160
Израиль планирует уничтожить российские С-300985
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег125
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение