В России изучают доставленные из Сирии уцелевшие крылатые ракеты коалиции 

Наряду с ними в Россию привезли и другие высокоточные боеприпасы, неразорвавшиеся после ракетного удара 14 апреля. Эксперты уже анализируют системы управления и навигации, радиопоглощающее покрытие корпуса, а также другие параметры.
«Полученная информация будет использована для совершенствования средств борьбы с высокоточным оружием, прежде всего, в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», — сообщил «Интерфаксу» военный источник.
14 апреля США, Британия и Франция нанесли удар по сирийским объектам, которые, по их мнению, связаны с производством химоружия.
Западная коалиция заявила, что все ракеты попали в намеченные цели. Российские военные заявили, что силами ПВО Сирии была сбита 71 из 103 крылатых ракет.
Транспортировка американских ракет и боеприпасов из Сирии в Россию состоялась 18 апреля. В Пентагоне об этом не знают.
«Это новое для меня. Не знаю», — заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, передает РИА Новости.