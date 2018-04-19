Российские ученые поделятся знаниями

В четверг, 19 апреля, впервые за 27 лет выездное заседание Бюро отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН) прошло в Боткинской больнице Департамента здравоохранения Москвы

В ней приняли участие более 60 специалистов, академиков РАН и ведущих врачей столицы.

— Это историческое событие, — так начал свое выступление руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун , — что Бюро академии проходит в крупнейшей многофункциональной больнице России . Я думаю, что это показатель того, какое внимание академия наук проявляет к запросам практического здравоохранения, в частности московского. И в то же время это показатель признания высокого уровня столичного здравоохранения, которого мы достигли, в том числе благодаря нашему сотрудничеству с вузами-партнерами, с кафедрами. За последнее время в Москве создано 100 университетских клиник, в 36 больницах плечом к плечу работают сотрудники с научных кафедр и исследовательских центров. Вся эта единая команда продвигает достижения московского здравоохранения. Но самое главное, что такое сочетание науки и практики дает новые возможности каждому москвичу в плане его заботы о собственном здоровье.

Место проведения Бюро ученые выбрали неслучайно, в Боткинской больнице в настоящее время трудятся 4000 сотрудников, в том числе 1000 врачей. Каждая десятая операция в столице проходит именно здесь, всего за год в клинике производят более 67 тысяч операций.

В стационаре, рассчитанном на 1800 коек, каждый год лечится сто тысяч пациентов, и более миллиона лечатся амбулаторно.

— Уровень фундаментальной медицины в городских больницах в значительной степени возрос, и сегодня есть все основания для того, чтобы рассматривать городские больницы, как собственные научные базы для внедрения в клиническую практику всех достижений фундаментальной науки, — заявил вице-президент Российской Академии Наук Владимир Чехонин

Второй год в больнице имени С. П. Боткина работает уникальный медицинский Симуляционный центр, в котором успешно реализуются более 178 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала по 28 специальностям. Здесь прошли обучение более 20 тысяч медицинских работников.

— В нашем центре, — подчеркивает главный врач ГКБ им. С. П. Боткина Алексей Шабунин , — представлены самые лучшие виртуальные роботические системы. Некоторые виды оборудования не имеют аналогов в России. Но главная ценность центра — образовательные методики и преподаватели— практикующие специалисты. Большая их часть — сотрудники кафедр медицинских вузов.

В прошлом году больница им. С. П. Боткина получила грант Правительства Москвы за внедрение передовых технологий при лечении больных. Были оценены успехи в применении интраоперационной лучевой терапии в хирургической онкологии и нейрохирургии, активное использование роботической системы «Да Винчи», инновационные подходы и технологии в травматологии и ортопедии.

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