Фасадные части почти 90 нежилых зданий очистили в Подмосковье за две недели

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели более 30 проверок содержания нежилых зданий за две недели, по их предписаниям очищены и приведены в порядок фасады 89 нежилых зданий, сообщила в четверг глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

«За две недели апреля инспекторы провели более 30 рейдов по проверке содержания зданий и строений, не предназначенных для проживания людей. Всего в ходе рейдов было проверено около 200 объектов. По предписаниям инспекторов, очищены от грязи, следов ржавчины, повреждений и разрушений, посторонних надписей и объявлений фасадные части 89 нежилых зданий», — отметила Витушева.

Она пояснила, что в фокус внимания сотрудников территориальных отделов Госадмтехнадзора Московский области попали здания и сооружения, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог.