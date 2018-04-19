Фасадные части почти 90 нежилых зданий очистили в Подмосковье за две недели 

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели более 30 проверок содержания нежилых зданий за две недели, по их предписаниям очищены и приведены в порядок фасады 89 нежилых зданий, сообщила в четверг глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«За две недели апреля инспекторы провели более 30 рейдов по проверке содержания зданий и строений, не предназначенных для проживания людей. Всего в ходе рейдов было проверено около 200 объектов. По предписаниям инспекторов, очищены от грязи, следов ржавчины, повреждений и разрушений, посторонних надписей и объявлений фасадные части 89 нежилых зданий», — отметила Витушева.
Она пояснила, что в фокус внимания сотрудников территориальных отделов Госадмтехнадзора Московский области попали здания и сооружения, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог.
«Исполняя предписания, выданные инспекторами, ответственными лицами приведены в порядок 25 торговых объектов, 38 объектов, относящихся к транспортной инфраструктуре региона, в том числе 26 расположенных на придорожных территориях. Наиболее продуктивно данная работа проводилась на территории городских округов Зарайск, Озера и Балашиха», — подчеркнула глава ведомства.