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Библиотеки Московской области станут центрами культуры и досуга
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Библиотеки Московской области станут центрами культуры и досуга 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В библиотеках реализуют несколько проектов, в том числе центр общения.
Подмосковные библиотеки станут многопрофильными центрами досуга и культуры. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.
Министр рассказала, что в несколько этапов будет произведена работа по перезагрузке. Около тысячи библиотек будут обновлены по всем критериям. Также в них реализуют несколько дизайн-проектов.
Минкульт региона в качестве образца для подражания рассматривает Вербилковскую библиотеку в Талдомском районе, библиотеку №1 в Одинцове и городскую библиотеку №3 в Химках. По мнению ведомства, в этих культурно-досуговых местах есть и оригинальный дизайн, и удобная мебель, и многообразие видов творческой деятельности.
"Библиотеки могут и должны предложить те услуги, которые человек сможет получить только там. Это центр общения. Это учреждение шаговой доступности, которое есть в каждом населенном пункте. Зачастую это единственное учреждение культуры. И мы должны помочь им переформатироваться", — рассказала Оксана Косарева.
Также министр отметила, что библиотеки должны стать современными, модными и по-прежнему доступными.
Чтобы стимулировать ход работы по преобразованиям, министерство разработало список требований, по которым составят рейтинг читальных залов и их руководителей. Перезагрузку должны завершить в этом году.
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