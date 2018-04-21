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На картах Google Maps обнаружили «Лох-несское чудовище»
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На картах Google Maps обнаружили «Лох-несское чудовище» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На снимке Google Maps якобы изображен огромный монстр, который передвигался по озеру с вытянутой головой.
Популярное мобильное приложение Google Maps обнаружило в шотландском озере Лох-несское чудовище.
Существует легенда, согласно которой в шотландском озере Лох-Несс обитает огромное чудовище, есть даже направление исследований, занимающееся поисками этого мифического персонажа. На протяжении многих лет появлялись истории и снимки, касающееся так называемого Несси, но без каких-либо конкретных доказательств его существования нет.
Как утверждает газета Daily Star, персонаж, очень похожий по описаниям на Лох-несское чудовище появился на поверхности озера. На снимке Google Maps якобы изображен огромный монстр, который передвигался по озеру с вытянутой головой. По утверждениям теоретиков, запечатленное существо имеет гораздо меньшие размеры, чем принято считать.
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