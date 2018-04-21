На картах Google Maps обнаружили «Лох-несское чудовище»

На снимке Google Maps якобы изображен огромный монстр, который передвигался по озеру с вытянутой головой.

Популярное мобильное приложение Google Maps обнаружило в шотландском озере Лох-несское чудовище.

Существует легенда, согласно которой в шотландском озере Лох-Несс обитает огромное чудовище, есть даже направление исследований, занимающееся поисками этого мифического персонажа. На протяжении многих лет появлялись истории и снимки, касающееся так называемого Несси, но без каких-либо конкретных доказательств его существования нет.