На картах Google Maps обнаружили «Лох-несское чудовище» 

На снимке Google Maps якобы изображен огромный монстр, который передвигался по озеру с вытянутой головой.
Популярное мобильное приложение Google Maps обнаружило в шотландском озере Лох-несское чудовище.
Существует легенда, согласно которой в шотландском озере Лох-Несс обитает огромное чудовище, есть даже направление исследований, занимающееся поисками этого мифического персонажа. На протяжении многих лет появлялись истории и снимки, касающееся так называемого Несси, но без каких-либо конкретных доказательств его существования нет.
Как утверждает газета Daily Star, персонаж, очень похожий по описаниям на Лох-несское чудовище появился на поверхности озера. На снимке Google Maps якобы изображен огромный монстр, который передвигался по озеру с вытянутой головой. По утверждениям теоретиков, запечатленное существо имеет гораздо меньшие размеры, чем принято считать.