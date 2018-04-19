М. Ликсутов: Персонификация карты «Тройка» может быть доступна в 2019 г.

Персонификация транспортной карты «Тройка» может быть доступна в 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«К сожалению, персонификация карты «Тройка» переносится на следующий год. Мы не можем в действующей билетной системе всю эту историю качественно осуществить и переживаем, что не сможем персональный баланс вести четко, в соответствии с требованиями к персональным данным», — пояснил он.

По словам М. Ликсутова, основную сложность представляют именно нормы по защите персональных данных. «Там есть требование по защите персональных данных, это требует большой доработки системы. Поэтому мы хотим сделать новую билетную систему. Сейчас мы готовим конкурс и техническое задание, и в рамках него уже будут осуществлены необходимые технические доработки», — заключил заммэра.