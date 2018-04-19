Начало конца немецкой армии

Официальную дату — 20 апреля 1942 года — принято считать временем окончания Битвы за Москву . К этому моменту, развивая успех зимнего наступления, начавшегося 5 декабря, Красная армия изгнала врага за пределы Московской, Тульской и Рязанской областей. Германские войска были потеснены в Калининской (Тверской), Смоленской и Орловской областях.

Успех Красной армии был впечатляющим. Немецкое командование не выполнило главную задачу — взять Москву не удалось, как не удалось окружить город. Первая военная весна принесла надежду. По обе стороны фронта стало ясно, что для Гитлера неумолимо наступает начало конца. Тем не менее до победы было еще очень далеко, а 1942 год пройдет под знаком кровопролитных боев по всему восточному фронту — от Ленинграда до Кавказа.

Но враг был уже не уверен в себе. Привыкшая к быстрым победам в европейских странах, немецкая армия встретила отпор, которого никто не ожидал. Триумфы первых месяцев войны так и не привели к успеху. Ценой огромных потерь управление армиями удалось сохранить.

Ослабленная летним поражением, Красная армия сумела найти силы для зимнего наступления. Смог найти их и народ. Никакой «Генерал Мороз» тут, конечно, ни при чем. Немецкая армия и после 1941 года вела боевые действия зимой, и не сказать, чтобы совсем уж неудачно. Сражение под Москвой удалось выиграть за счет превосходства тактического замысла, дисциплины и выучки войск. Роковое стечение обстоятельств, слепая удача редко являются причиной поражения или победы. Полководец начинает путь к успеху задолго до генерального сражения или операции. Вклад в победу под Москвой внесли части, отчаянно сражавшиеся осенью под Ельней, и те, кто еще раньше оборонял Киев, Смоленск, кто остановил наступление на Мурманск и до последнего держал Севастополь и Одессу.

Так враг распылял свои силы и не смог их собрать для решающего удара по Москве. «Отступать некуда — позади Москва!» Сказанные по легенде одним из героев-панфиловцев слова подействовали на сотни тысяч защитников столицы. Дальше, как по словам древнего летописца, слава о победе разнеслась по всему миру. Союзники поверили в победу Советского союза.