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«Как 50, так раздеваются»: в сети не поняли, зачем Эвелина Бледанс опубликовала «голое» фото
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«Как 50, так раздеваются»: в сети не поняли, зачем Эвелина Бледанс опубликовала «голое» фото 

Eva.ru 51 минуту назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Эвелина Бледанс всегда была достаточно экстравагантна, однако ее поклонники до сих пор не могут с этим смириться, а потому достаточно жестко раскритиковали новые снимки звезды, на которых она предстала обнаженной.
Эвелина опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой предстала топлес, а руками прикрывает грудь. Внимание на снимке также привлекают массивные бусы. В подписи к фотографии телеведущая опубликовала странную и несвязную историю про пчел. Стало ясно, что снимок лишь для привлечения внимания, и привлечь его удалось.
Интернет-пользователи раскритиковали женщину за то, что она выкладывает в социальных сетях такие снимки. «Ужасное фото» «Зачем оголяться? Я разочаровалась. То вы с ребёнком выставляете фото, а то голая. Как-то несуразно» «Да что они как 50 стукнет, так раздеваются…» «Скромность украшает женщин» «Через пару тройку лет не то что грудь — щиколотку не покажешь. Надобно все успеть» «Валерия, Эвелина… Кто следующий?» «И почему стали старушки раздеваться, безнадёжно цепляющиеся за ВРЕМЯ? Ведь это прерогатива молодых!»
Действительно, на днях, накануне своего 50-летия, снялась обнаженной для обложки журнала певица Валерия. Она позирует на фотографии, кстати, в очень схожей позе, руками прикрывая грудь. Однако некоторые считают, что Эвелина не повторяет за Валерий, так как уверены, что этот снимок телеведущей старый. И хотя история про пчел многим показалась странной, она тоже оказалась правдивой. Правда, Эвелина от испуга немного все преувеличила. Дело в том, что телеведущая собиралась лететь в Крым на открытие четвертого Ялтинского Международного экономического форума, но пассажиров эвакуировали из-за разгерметизировавшегося контейнера с насекомыми в грузовом отсеке. Из контейнера вылетело несколько пчел, из-за чего сотрудники действовали по протоколу и произвели замену борта. Никто не пострадал. Эвелина же нафантазировала страшную историю, в которой пчелы уже готовы были съесть всех пассажиров, да к тому же оказались дрессированными. А на фоне «голой» фотографии история еще больше стала непонятной для людей.
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