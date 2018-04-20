«Китайцы сочетают несочетаемое»: Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от Шанхая

Анфиса Чехова сейчас отлично проводит время за границей. Она посетила Китай и получила массу новых впечатлений, которыми поспешила поделиться со своими поклонниками. 40-летняя телезвезда не скрывает радости от того, что увидела новые места, но некоторые особенности местной культуры ее удивили.

Телеведущая Анфиса Чехова в модном комбинезоне прогулялась по улицам Шанхая и поделилась впечатлениями от увиденного. Она рассказала, что держала путь на Бали, но по дороге решила ненадолго остановиться в Шанхае и погулять по городу: «Из России на Бали прямых рейсов нет, поэтому мы с подругой решили лететь через Шанхай. Да так, чтобы погулять еще денек по Шанхаю».

Знаменитость указала на то, что без визы в город не пускают даже транзитников, а подруга накануне постирала вместе с джинсами паспорт и ей отказали в визе, после чего она 11 часов провела в аэропорту. Анфиса не растерялась и нашла попутчицу. Девушка по имени Наталья уже пять лет живет в Шанхае и хорошо говорит на китайском языке, потому они вместе отправились на прогулку: «Китайцы ходят по улицам, в чем хотят, сочетают в одежде несочетаемое, очень непосредственные, дружелюбные. Особенно поражают таксисты, которые, пока везут тебя, чавкают, хрюкают, смачно сплевывают, едят, прихлебывая, громко зевают, ну, в общем, ни в чем себя не стесняют», — отметила Чехова. Селебрити указала на то, что в городе блокируют почти все мессенджеры и социальные сети. Поэтому Анфиса Чехова все фотографии публикует с опозданием — уже с Бали. Светская львица назвала Шанхай очень красивым и чистым городом, в котором, несмотря на многочисленные многоэтажки, много цветов и зелени. Ей жаль, что у нее было мало времени на то, чтобы увидеть больше достопримечательностей, с которыми она намерена познакомиться в будущем.

В соцсетях комментируют очередное путешествие Анфисы Чеховой: «Невероятная атмосфера и красота». «Значит, ездить в Шанхае в такси себе дороже — всю дорогу тошнить будет». «Так здорово! Такая экскурсия!» «И хорошо, что интернета там мало. Мне кажется, разум более ясным будет у люде, которые там живут». «Очень красиво! А таком можно только мечтать». Многие обратили внимание на наряд Анфисы Чеховой — она в модном комбинезоне выглядела стройной и подтянутой. Красавица не делает секрета из своего похудения, отмечая, что ее фигура изменилась после того, как она упорядочила свои мысли и стала правильно питаться, а также заниматься спортом. Недавно она даже сделала совместное фото с моделью, чтобы все могли полюбоваться результатом ее работы над собой.

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