Анфиса Чехова покинула Россию

Чехова отметила, что из России нет прямых рейсов на Бали, где она планирует отдохнуть с подругой, поэтому было принято решение лететь через Шанхай , чтобы немного насладиться местными красотами.

"Но, без визы в этот город даже транзитников не пускают, а моя подруга, накануне постирала свой паспорт вместе с джинсами, и в визе ей отказали", — рассказала Чехова и добавила, что ее приятельнице пришлось прождать в аэропорту 11 часов. Чтобы не тратить зря время, в сторис Чехова спросила, кто сможет составить ей компанию в Шанхае.

На клич телеведущей отозвалась одна из поклонниц, с которой Чехова прогулялась по городу. Местная жительница отметила, что ей нравится Шанхай, потому что здесь люди чувствуют себя свободными, ходят в чем хотят, остаются непосредственными и дружелюбными. Однако, Анфиса заметила, что местные власти блокируют практически все социальные сети и мессенджеры.

Телеведущей город понравился своей необычной архитектурой и невероятной чистотой, что значительно отличает Шанхай от Гуанджоу, где Чехова тоже успела побывать раньше.