Ещё
Анфиса Чехова покинула Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анфиса Чехова покинула Россию 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Чехова отметила, что из России нет прямых рейсов на Бали, где она планирует отдохнуть с подругой, поэтому было принято решение лететь через Шанхай, чтобы немного насладиться местными красотами.
"Но, без визы в этот город даже транзитников не пускают, а моя подруга, накануне постирала свой паспорт вместе с джинсами, и в визе ей отказали", — рассказала Чехова и добавила, что ее приятельнице пришлось прождать в аэропорту 11 часов. Чтобы не тратить зря время, в сторис Чехова спросила, кто сможет составить ей компанию в Шанхае.
На клич телеведущей отозвалась одна из поклонниц, с которой Чехова прогулялась по городу. Местная жительница отметила, что ей нравится Шанхай, потому что здесь люди чувствуют себя свободными, ходят в чем хотят, остаются непосредственными и дружелюбными. Однако, Анфиса заметила, что местные власти блокируют практически все социальные сети и мессенджеры.
Телеведущей город понравился своей необычной архитектурой и невероятной чистотой, что значительно отличает Шанхай от Гуанджоу, где Чехова тоже успела побывать раньше.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ксения Собчак провела митинг против мусорных свалок Джигурда сделал Лениной неожиданный подарок Саша Зверева станет наставницей беременных девушек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии261
РФ и США могут прервать авиасообщение183
Израиль планирует уничтожить российские С-300987
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег129
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение