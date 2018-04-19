Представительство инвестиционного агентства Дальнего Востока планируют открыть в Вене

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Представительство Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций поддержке экспорта планируют открыть в Вене . Такое решение принято потому, что сформировался отдельный пул австрийских инвесторов, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Ранее на одной из секций ЯМЭФ Галушка заявил, что министерство планирует открыть в Вене офис Агентства.

"Почему Вена — потому что в практическом плане пул инвесторов сформировался из Австрии , которая заходит на Дальний Восток. Именно поэтому на Восточном экономическом форуме будет отдельный бизнес-диалог Россия-Австрия. И первоначально мы планировали Брюссель , но имея в виду, что сегодня в практическом плане очень хорошая активность от австрийских коллег, склоняемся к тому, что это скорее всего будет Вена", — сказал он.

По словам Галушки, европейцев на Дальний Восток привлекают «конкурентные условия инвестирования».

Японии. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта является одним из институтов развития Дальнего Востока. Оно было создано в 2016 году, занимается привлечением в регион новых инвесторов и сопровождением инвестпроектов. Ранее сообщалось, что в 2018 году офисы агентства появятся в Китае , Индии, Южной Корее