Представительство инвестиционного агентства Дальнего Востока планируют открыть в Вене 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Представительство Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций поддержке экспорта планируют открыть в Вене. Такое решение принято потому, что сформировался отдельный пул австрийских инвесторов, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Ранее на одной из секций ЯМЭФ Галушка заявил, что министерство планирует открыть в Вене офис Агентства.
"Почему Вена — потому что в практическом плане пул инвесторов сформировался из Австрии, которая заходит на Дальний Восток. Именно поэтому на Восточном экономическом форуме будет отдельный бизнес-диалог Россия-Австрия. И первоначально мы планировали Брюссель, но имея в виду, что сегодня в практическом плане очень хорошая активность от австрийских коллег, склоняемся к тому, что это скорее всего будет Вена", — сказал он.
По словам Галушки, европейцев на Дальний Восток привлекают «конкурентные условия инвестирования».
Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта является одним из институтов развития Дальнего Востока. Оно было создано в 2016 году, занимается привлечением в регион новых инвесторов и сопровождением инвестпроектов. Ранее сообщалось, что в 2018 году офисы агентства появятся в Китае, Индии, Южной Корее и Японии.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.