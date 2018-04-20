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Сергей Карабасов отметил нелегкий труд рязанских чиновников
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Сергей Карабасов отметил нелегкий труд рязанских чиновников 

АиФ Рязань 50 минут назад
Фото: АиФ Рязань
20 апреля в городской администрации состоялась церемония вручения наград и поощрений работникам органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба горадминистрации. Церемония приурочена ко Дню органов местного самоуправления.
«Работа в этой сфере — большая ответственность и нелегкий труд, — сказал в своем поздравительном обращении и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. — Именно к нам в первую очередь обращаются за помощью жители города. И зачастую вы делаете не только то, что должны, но и гораздо больше».
По словам Сергея Карабасова, чиновники должны первыми откликаться на изменения потребностей и запросов общества, реагировать на каждое обращение граждан.
Лучшим сотрудникам органов местного самоуправления были вручены Почетные грамоты администрации Рязани, Благодарности главы администрации города и ценные подарки.
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