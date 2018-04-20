Сергей Карабасов отметил нелегкий труд рязанских чиновников

20 апреля в городской администрации состоялась церемония вручения наград и поощрений работникам органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба горадминистрации. Церемония приурочена ко Дню органов местного самоуправления.

«Работа в этой сфере — большая ответственность и нелегкий труд, — сказал в своем поздравительном обращении и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов . — Именно к нам в первую очередь обращаются за помощью жители города. И зачастую вы делаете не только то, что должны, но и гораздо больше».

По словам Сергея Карабасова, чиновники должны первыми откликаться на изменения потребностей и запросов общества, реагировать на каждое обращение граждан.

Лучшим сотрудникам органов местного самоуправления были вручены Почетные грамоты администрации Рязани, Благодарности главы администрации города и ценные подарки.