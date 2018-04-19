Ухтинская республика: сколько просуществовало независимое государство карелов

Ухтинская республика — это первая в истории попытка создания самостоятельного карельского государства, состоявшаяся 1918-1922 годах. За короткое время своего существования Ухтинская республика успела обзавестись правительством, парламентом, флагом, гербом и даже почтовыми марками. Однако карельское государство просуществовало недолго.

С чего все началось

После прихода к власти большевиков большинство жителей Карелии сразу попало в число так называемых кулаков и подлежало раскулачиванию. Конечно, население было недовольно таким положением вещей. К тому же Декларация прав народов России , подписанная в 1917 году Лениным и Сталиным, признавала «право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». В это же время на территории соседней с Карелией Финляндии шла гражданская война. Финские военные отряды проникли на территорию России и заняли села Ухта и Вокнаволок.

Временное правительство

Жители Ухты и окружающих волостей, давно задумывавшиеся об отделении от Советской России, уже не колебались. Они создали Ухтинский комитет, члены которого поначалу были ориентированы на вхождение Ухтинской республики в состав Финляндии. Однако позже ухтинцы решили все-таки сделать свою республику независимой, хоть и дружественной с Финляндией. 21 июля 1919 года было создано временное правительство. Центром нового образования стало село Ухта (ныне поселок Калевала). 21 марта 1920 года состоялся первый съезд представителей 11 волостей, вошедших в состав Ухтинской республики. Участники съезда утвердили флаг и другую атрибутику новой республики. На съезде также было окончательно решено отделиться от Советской России, полагаясь на вышеуказанную Декларацию о самоопределении. Представитель Финляндии, тоже присутствовавший на съезде, в свою очередь, пообещал помощь и поддержку со стороны финского правительства.

Конец республики

В апреле 1920 года делегация от Карельского временного правительства вручила требование об отделении республики от социалистического государства представителям советской власти. Финляндия к тому времени уже признала независимость Ухтинской республики и даже выделила ей заем в 8 миллионов марок. Однако уже в мае этого же года в Ухту ворвались отряды Рабоче— крестьянской Красной Армии. Некоторым ухтинцам удалось бежать в Финляндию. 8 июня 1920 года на территории Карелии была создана трудовая коммуна, которая позже стала Карельской АССР.