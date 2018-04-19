Пойманной на странной езде Началовой отказались вернуть права

Адвокаты Юлии Началовой не смогли вернуть певице права. Lexus исполнительницы продолжит пылиться в гараже.

В конце прошлого года автоледи задержали на дороге за нарушение ПДД. Алкоголем от нее не пахло, но вела она себя странно. Позже Юлия объяснила свое необычное поведение испугом: «Я приоткрыла окно, мне никто не представился. Начали светить в глаза, потребовали документы, сказали, чтобы я быстро выходила из автомобиля. Я испугалась и заблокировала машину. Я не понимала, настоящие это полицейские или нет. Справа — парк, слева — мойка, стройка лес. Ночь. По самой улице не ездят машины, и пешеходов нет. Внезапно нарисовываются понятые и включается камера».

Началова отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога. В итоге артистку отстранили от управления автомобилем.

Певица была не согласна с обвинениями и обратилась к адвокатам. Юристы помогли Началовой составить апелляционную жалобу, но Дорогомиловский суд города Москвы отклонил ее. Певица на заседание не явилась, за нее отдувались законники. Теперь они намерены вновь обжаловать решение суда.