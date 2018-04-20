Министерство транспорта запретило возить детей в колясках в метро

Минтранс разработал типовые правила для передвижения пассажиров в метрополитене. В частности теперь будет запрещено ездить в метро с ребенком в коляске, а пассажиров обяжут уступать место родителям с детьми. Документ опубликован для общественного обсуждения, и до 8 мая все желающие могут высказать свое к нему отношение.

В чем особенность новых правил?

По действующим правилам Московского метрополитена детей запрещено перевозить в коляске только на эскалаторах. В новой редакции правил малышей придется достать из коляски на платформе и в вагоне метро.

Кроме того, в новой редакции есть пункт, согласно которому пассажиры обязаны уступать места людям с детьми, инвалидам и беременным женщинам. В предыдущем своде правил таких категоричных формулировок не было: окружающим достаточно было быть взаимно вежливыми.

Что делать родителям, чьи дети ездят в колясках?

Ездить в метро в сопровождении второго взрослого, который сможет катить коляску, в то время как мама будет держать ребенка на руках.

Воспользоваться службой обеспечения мобильности пассажиров. Для этого нужно подать заявку на сопровождение в метро или обратиться при входе на станцию метрополитена к людям в специальной одежде сопровождающего. Они помогут правильно спустить коляску, зайти в вагон, подняться наверх — словом, сопроводят до выхода из метро. По личным отзывам пользовавшихся услугой родителей организовать встречу с инспектором по обеспечению мобильности можно даже за полчаса до поездки.

Почему для ребенка опасно находиться в коляске в метро?

Ребенок в коляске может пострадать при закрытии дверей. Правило о том, что младенца при входе внутрь кабины нужно вынуть из коляски, действует в лифтах, к нему уже все привыкли. Для метрополитена правило еще не так привычно, однако принцип механического закрытия двери срабатывает и здесь. Ребенка может зажать в коляске в дверном проеме.

Требование брать ребенка на руки при спуске на эскалаторе также связано с безопасностью: коляску можно не удержать и тогда ребенок может пострадать.

Что вызывает недовольство в новых правилах?

На родительских форумах в интернете уже началось обсуждение новости. Главные претензии родителей, регулярно пользующихся метрополитеном с детьми, сводятся к тому, что нововведения сокращают возможность свободного передвижения мам с младенцами. Кроме неудобных пандусов в метро, которым практически невозможно пользоваться, родители недовольны перспективой полностью зависеть от сторонней помощи. Есть опасения, что работников службы обеспечения мобильности пассажиров может не хватить на все заявки. А при отсутствии помощи мать с ребенком на руках одна не сможет держать коляску, малыша и держаться за поручень самой.

И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Скрин-фри детство: как занимают детей родители, которые из принципа не включают мультфильмы

Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 21-22 апреля

Венозная недостаточность: чем она опасна и как от нее избавиться?