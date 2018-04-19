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В МИД назвали крайне удручающим положение с выдачей виз США в России
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В МИД назвали крайне удручающим положение с выдачей виз США в России 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МИД РФ НАЗВАЛ КРАЙНЕ УДРУЧАЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕ С ВЫДАЧЕЙ ВИЗ США В РОССИИ: СРОК ОЖИДАНИЯ РАСТЯНУТ ДО 250 ДНЕЙ
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