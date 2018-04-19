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Миллиардер из РФ проиграл в суде яхту за $492 млн
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Миллиардер из РФ проиграл в суде яхту за $492 млн 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Лондонский суд постановил арестовать роскошную яхту стоимостью $492 млн, принадлежащую российскому миллиардеру, в попытке обеспечить одну из самых больших выплат по разводу в истории Великобритании, пишет Bloomberg. Суд постановил, что Фархад Ахмедов должен передать принадлежащую ему 115-метровую яхту Luna, которая в настоящее время конфискована в сухом доке в Дубае, его жене Татьяне Ахмедовой. Судья Чарльз Хэддон-Кейв заявил на заседании, что Ахмедов перегнал свою яхту в Дубаи, пытаясь сделать так, чтобы она находилась «далеко за пределами досягаемости английского суда». По словам судьи, бизнесмен пытался скрыть принадлежащее ему имущество, используя несколько принадлежащих ему компаний: он перерегистрировал судно на другую подконтрольную ему офшорную фирму. Хэддон-Кейв отметил, что предыдущие сделки с яхтой будут аннулированы. В то же время Ахмедов заявил, что он обеспечивал финансовыми средствами свою бывшую жену после развода, который был оформлен в России. По его словам, судьи в Британии злоупотребляют судами в Дубае, а на решение суда повлияло негативное отношение между властями Британии и РФ. Постановление суда было сделано, после того как судья распорядился, чтобы миллиардер передал своей бывшей супруге 41% своих активов в декабре 2016 г. Как отмечает Bloomberg, пара встретилась в 1999 г. и заключила брак четыре года спустя, при этом переехав в Лондон. Брак был расторжен в конце 2014 г.
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