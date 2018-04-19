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Минэнерго считает необходимым поддержать российские энергетические компании в условиях санкций
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Минэнерго считает необходимым поддержать российские энергетические компании в условиях санкций 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минэнерго считает нужным поддержать работающие в энергетическом секторе компании в условиях санкций со стороны стран Запада. Об этом заявил в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума заместитель министра энергетики Андрей Черезов, передаёт ТАСС.
«Поддержка будет, и она нужна в связи с тем, что те санкции, которые незаконно, как мы считаем, введены были, в том числе на поставку энергетического оборудования. Требуется налаживание производства уже на территории РФ в полном объеме этого оборудования. Потому что от этого уже зависит энергобезопасность не только Республики Крым, но и в целом РФ», — отметил Черезов.
Как он напомнил, ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство окажет поддержку предприятиям, попавшим под санкции.
6 апреля американский Минфин обнародовал решение Вашингтона ввести санкции в отношении 24 российских предпринимателей и официальных лиц, а также 15 компаний.
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