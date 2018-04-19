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РФ и США могут остаться без авиасообщения из-за проблем с визами для экипажей «Аэрофлота»
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РФ и США могут остаться без авиасообщения из-за проблем с визами для экипажей «Аэрофлота» 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
РФ и США могут остаться без авиасообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота" — МИД России.
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