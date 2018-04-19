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Михалков объявил об открытии 40-го ММКФ
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Михалков объявил об открытии 40-го ММКФ 

Мир24 1 час назад
Михалков объявил об открытии 40-го Московского международного кинофестиваля.
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