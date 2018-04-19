Вернувшиеся в Россию соотечественники получат «дальневосточный гектар»

правительство РФ. Соответствующий законопроект в четверг внесло в Госдуму

"Сегодня правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект, связанный с Дальним Востоком, о том, что участниками получения «дальневосточного гектар» могут стать наши соотечественники, проживающие за рубежом, и участники программы добровольного переселения в Россию. Такой законопроект сегодня на заседании правительства рассмотрен, правительством одобрен и внесен в Госдуму", — сказал Галушка.

По его словам, это означает, что наши соотечественники, которые хотят приехать в Россию, еще до получения гражданства могут получить «дальневосточный гектар», но после освоения на момент оформления в собственность земли они должны гражданство получить.

Он добавил, что законопроект может быть принят в весеннюю сессию.