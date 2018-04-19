Минвостокразвития разрабатывает законопроект о сокращении проверок на треть

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Количество внеплановых проверок для бизнеса на Дальнем Востоке сократят до максимального уровня 30% от плана. На данный момент Министерство РФ по развитию Дальнего Востока разрабатывает соответствующий законопроект, сообщил глава ведомства Александр Галушка на сессии "+17,1% рост инвестиций на Дальнем Востоке: как получилось и что дальше?" в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Прямое сокращение внеплановых проектов — не более 30% от плана. Владимир Владимирович [Путин] 3 августа в Благовещенске эти предложения поддержал, готовятся соответствующие законы", — сказал министр.

Галушка пояснил, что президент поддержал еще два предложения коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры . Одно из них — запрет изымать жесткие диски при проверках. Другое — возможность «дать уполномоченных по защите прав предпринимателей право подавать иски по защите интересов бизнеса». В соответствии с этими предложениями также разрабатываются законы.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.