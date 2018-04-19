Красный цвет Праздника

«Вечерняя Москва» первой представляет концепцию праздничного оформления города в честь 73-й годовщины Победы. Московские автобусы обклеят красными лентами, на которых белыми буквами выведут «1941–1945». Слова «9 Мая» и «Помним» разместят на городских проездных билетах. Подсвеченные торцы остановок общественного транспорта возвестят о Дне Победы черно-белыми хрониками. А еще появится гид с дополненной реальностью по военной Москве

Предстоящий День Победы Москва встретит преображенной, нарядной и помнящей. Помнящей успехи нашей армии на фронтах Великой Отечественной войны, не забывающей о подвигах каждого и об общем вкладе всего народа в Победу.

— Приближается 9 Мая — 73-я годовщина Победы. Святой день для граждан России , — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин . — Столица сполна испила горькую чашу войны. Вой сирен и бомбежки, кромешная тьма светомаскировки и жестокий холод, работа на износ и долгие очереди за хлебом, поначалу горькие сводки Совинформбюро и страх за мужа, за брата, за сына…

Глава города напомнил: «На фронт ушли 850 тысяч москвичей. 375 тысяч из них с войны не вернулись. Май 1945 года вернул людям мир, надежду и простые радости жизни».

— Именно поэтому День Победы всегда будет любимым праздником для каждого из нас — потомков поколения победителей, — отметил Сергей Собянин.

Город в эти дни украсят плакаты. На одних покажут застывшие документальные хроники — снимки более чем 70-летней давности расскажут о тех мальчишках и девчонках, кто не жалел себя, кто отправился защищать. Строчки на других плакатах станут короткими повестями — воспоминаниями ветеранов, которые живут среди нас. Непосредственные участники событий, их близкие и родные напомнят, какой ценой досталась Великая Победа.

Москвичи выбрали

Поучаствовали в разработке праздничных мероприятий и москвичи. По итогам голосования на проекте «Активный гражданин» основными площадками для празднования станут:

— Парк Горького;

— Поклонная гора;

— «Сокольники»;

— Измайловский парк.

Большинство горожан 9 Мая хотели бы посетить концерты исполнителей песен военных лет, увидеть фейерверки и посмотреть фильмы о войне.

Белые футболки с датами Великой Отечественной войны и надписью «Помним» раздадут волонтерам к 9 Мая