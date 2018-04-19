Минэнерго считает нужным поддержать российские энергокомпании в условиях санкций

Андрей Черезов. ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Минэнерго РФ считает необходимым поддержать компании, работающие в энергетическом секторе, в условиях санкций со стороны западных государств, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума замминистра энергетики РФ

"Поддержка будет, и она нужна в связи с тем, что те санкции, которые незаконно, как мы считаем, введены были, в том числе на поставку энергетического оборудования. Требуется налаживание производства уже на территории РФ в полном объеме этого оборудования. Потому что от этого уже зависит энергобезопасность не только Республики Крым , но и в целом РФ", — сказал он, добавив, что поддержку компаниям обещало правительство в лице вице-премьера Аркадия Дворковича

Вице-премьер ранее сообщил журналистам, что меры поддержки компаний, попавших под санкции, будут различаться в зависимости от их потребностей.

"Российской финансовой корпорации" и Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина , активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Рестрикции коснулись "Рособоронэкспорта" "Русала" . Ранее также были введены санкции, запрещающие поставку энергооборудования в Крым.

IV Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.