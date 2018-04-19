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Минэнерго считает нужным поддержать российские энергокомпании в условиях санкций
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Минэнерго считает нужным поддержать российские энергокомпании в условиях санкций 

ТАСС 23 минуты назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает необходимым поддержать компании, работающие в энергетическом секторе, в условиях санкций со стороны западных государств, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах IV Ялтинского международного экономического форума замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.
"Поддержка будет, и она нужна в связи с тем, что те санкции, которые незаконно, как мы считаем, введены были, в том числе на поставку энергетического оборудования. Требуется налаживание производства уже на территории РФ в полном объеме этого оборудования. Потому что от этого уже зависит энергобезопасность не только Республики Крым, но и в целом РФ", — сказал он, добавив, что поддержку компаниям обещало правительство в лице вице-премьера Аркадия Дворковича.
Вице-премьер ранее сообщил журналистам, что меры поддержки компаний, попавших под санкции, будут различаться в зависимости от их потребностей.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Рестрикции коснулись "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Ранее также были введены санкции, запрещающие поставку энергооборудования в Крым.
IV Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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