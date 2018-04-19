Вдова советский миллионер Артема Тарасова едва сводит концы с концами 

Сегодня передача «Пусть говорят» была посвящена первому советскому миллионеру Артему Тарасову и основателю финансовой пирамиды «МММ» Сергею Мавроди. Эти два известный человека не так давно скончались. Дмитрий Борисов пытался выяснить, кто унаследовал многомиллионное состояние этих бизнесменов. Одна из гостей в студии рассказала, что Мавроди похоронила жена, которая с ним давно не общалась, и двоюродный брат. Никто точно не смог сказать, куда делись им заработанные деньги, но есть предположение, что они достались чиновникам.
Вторая часть передачи была посвящена Тарасову, и в студии появилась его супруга Елена, которая в свое время подарила ему единственного сына Филиппа. Она рассказала, что муж ее никогда не баловал. Одно время они ездили на ярко-оранжевой машине, которая буквально разваливалась. По ее словам, последние пол года она едва сводит концы с концами. Журналисты побывали в ее доме, который находится в коттеджном поселке Художников. Апартаменты обставлены старой мебелью, на потолке осыпается штукатурка, а по полу бегают тараканы: такую картину увидели зрители. Вдова миллионера не знает, где сейчас находятся деньги ее супруга.
сын миллионера / фото: кадр из передачи
Также в студии появился сын Тарасова Филипп, которому также ничего неизвестно о наследстве отца. Порой у молодого человека даже нет денег на проезд, чтобы навестить мачеху Артема Михайловича, с которой он хорошо общается. «Уже третий год мы хотим продать наш дом, чтобы я мог заняться чем-то», — рассказал наследник миллионера, который хочет стать предпринимателем. «Мы не можем выпутаться из юридических проблем, которые нужно решать, а мы не юристы», — добавила Елена. Адвокат Тарасова Янис Юкша пообещал помощь женщине, и ее сыну выгодно продать дом. Также он рассказал, что незадолго до смерти миллионер остался практически без всего своего состояния.