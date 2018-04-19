Вдова советский миллионер Артема Тарасова едва сводит концы с концами

Сегодня передача «Пусть говорят» была посвящена первому советскому миллионеру Артему Тарасову и основателю финансовой пирамиды «МММ» Сергею Мавроди . Эти два известный человека не так давно скончались. Дмитрий Борисов пытался выяснить, кто унаследовал многомиллионное состояние этих бизнесменов. Одна из гостей в студии рассказала, что Мавроди похоронила жена, которая с ним давно не общалась, и двоюродный брат. Никто точно не смог сказать, куда делись им заработанные деньги, но есть предположение, что они достались чиновникам.

Вторая часть передачи была посвящена Тарасову, и в студии появилась его супруга Елена, которая в свое время подарила ему единственного сына Филиппа. Она рассказала, что муж ее никогда не баловал. Одно время они ездили на ярко-оранжевой машине, которая буквально разваливалась. По ее словам, последние пол года она едва сводит концы с концами. Журналисты побывали в ее доме, который находится в коттеджном поселке Художников. Апартаменты обставлены старой мебелью, на потолке осыпается штукатурка, а по полу бегают тараканы: такую картину увидели зрители. Вдова миллионера не знает, где сейчас находятся деньги ее супруга.

сын миллионера / фото: кадр из передачи