Почему Хрущев сказал, что Сталин командовал войсками по глобусу 

Байка о том, что И. В. Сталин смотрел оперативную обстановку во время Великой Отечественной войны на глобусе и глядя на него сочинял директивы войскам, была запущена Н. С. Хрущёвым в секретном докладе на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года. «А надо сказать, что Сталин планировал операции по глобусу. (Оживление в зале). Да, товарищи, возьмёт глобус и показывает на нём линию фронта», — так зафиксировала стенограмма съезда этот момент выступления Хрущёва. В нём Хрущёв пытался показать, насколько Сталин был полным профаном в военных вопросах. [С-BLOCK]
Как обстояло в действительности? Речь идёт не о компетенции Сталина, а именно об этой детали и о том, правдивы или нет приведённые слова Хрущёва. Насколько известно, Хрущёв эпизодически общался со Сталиным в период Великой Отечественной войны, будучи, обычно, членом Военных советов различных фронтов и заезжая в Москву лишь время от времени. Чаще и теснее всего со Сталиным в тот период общались руководители Генерального штаба. Вот как была организована их деятельность.
Сталин лично расписал часы работы высших чинов Генштаба. Например, заместитель начальника Генштаба (А. М. Василевского) генерал А. И. Антонов отправлял службу с 12 часов дня до 5-6 часов утра. А начальник Оперативного управления Генштаба генерал С. М. Штеменко должен был работать с 19 часов до 14 часов следующих суток, а для отдыха ему отводились дневные часы. Надо заметить, что сам Сталин засыпал обычно в 5-6 утра и начинал свой день в 10-11 утра. [С-BLOCK]
Первым делом в эти часы Сталин звонил в Оперативное управление Генштаба и сразу спрашивал: «Что нового?» Начальник управления сразу начинал делать устный доклад по телефону об обстановке на фронтах, начиная с того, на котором шли наиболее напряжённые боевые действия. При этом докладчику не разрешалось пропускать в своём перечислении ни одного участка. Если он вдруг допускал такую оплошность, то Сталин, как правило, тут же перебивал его и требовал вернуться к пропущенной армии, называя её командующего — Сталин всегда помнил их всех поимённо (а в составе РККА в начале 1943 года числилось 70 общевойсковых, пять танковых и три гвардейские армии). Иногда во время доклада Верховный главнокомандующий давал какое-то указание для передачи на фронт, которое один из замов начальника управления тут же записывал, а затем оформлял в виде директивы.
К 15 часам Оперативное управление Генштаба заканчивало обработку данных с фронта за первую половину дня. Обстановка наносилась на карты, и между 16 и 17 часами начальник Генштаба или его заместитель звонил Сталину и делал телефонный доклад. В конце дня, около 21 часа, обобщались новые полученные сведения, изменения наносились на карты, и к 23 часам заместитель начальника Генштаба и начальник его Оперативного управления ехали на очный доклад Верховному по итогам дня. [С-BLOCK]
Доклад обычно длился долго и заканчивался в 3-4 часа пополуночи. К докладу, по воспоминаниям генерала Штеменко, готовили проекты различных распоряжений и директив, требовавших подписи Верховного. Эти проекты сортировались по трём цветным папкам: красной, синей и зелёной. В красную папку отбирались проекты приказов о передислокации и переподчинении войсковых соединений. В синей папке содержались разного рода просьбы и предложения. Зелёная папка предназначалась для документов самого приятного характера — представлений о повышениях в званиях и должностях, к наградам и т.п.
Содержимое красной папки просматривалось Сталиным каждый вечер, и он налагал свою резолюцию на каждый документ. Проекты из синей папки докладывались Верховному по его настроению, в зависимости от обстановки. Ещё реже, при самых благоприятных обстоятельствах, извлекались бумаги и из зелёной папки.
Для каждого доклада оперативная последняя обстановка на фронте наносилась на подробные карты масштаба 1:200 000 (в 1 см 2 км — масштаб современных туристических топографических карт для общего пользования). На этих картах отображалась каждая дивизия, а при необходимости детализация доходила до показа положения с точностью до полка. [С-BLOCK]
Около 23 часов следовал вызов в Генштаб по телефону, и руководители соответствующих подразделений отправлялись к Сталину в Кремль либо на его «Ближнюю дачу» в Кунцево. Генерал Штеменко вспоминал:
«В левой части кабинета со сводчатым потолком и обшитыми светлым дубом стенами стоял длинный прямоугольный стол. На нём мы развёртывали карты и по ним докладывали за каждый фронт в отдельности, начиная с того, где в данный момент происходили главные события. Никакими предварительными записями не пользовались. Обстановку знали на память, и она была отражена на карте. За торцом стола, в углу, стоял большой глобус. Должен заметить, однако, что за сотни раз посещения этого кабинета мне никогда не доводилось видеть, чтобы им пользовались при рассмотрении оперативных вопросов. Разговоры о руководстве действиями фронтов по глобусу совершенно беспочвенны».