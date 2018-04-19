Почему Хрущев сказал, что Сталин командовал войсками по глобусу

Байка о том, что И. В. Сталин смотрел оперативную обстановку во время Великой Отечественной войны на глобусе и глядя на него сочинял директивы войскам, была запущена Н. С. Хрущёвым в секретном докладе на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года. «А надо сказать, что Сталин планировал операции по глобусу. (Оживление в зале). Да, товарищи, возьмёт глобус и показывает на нём линию фронта», — так зафиксировала стенограмма съезда этот момент выступления Хрущёва. В нём Хрущёв пытался показать, насколько Сталин был полным профаном в военных вопросах. [С-BLOCK]

Как обстояло в действительности? Речь идёт не о компетенции Сталина, а именно об этой детали и о том, правдивы или нет приведённые слова Хрущёва. Насколько известно, Хрущёв эпизодически общался со Сталиным в период Великой Отечественной войны, будучи, обычно, членом Военных советов различных фронтов и заезжая в Москву лишь время от времени. Чаще и теснее всего со Сталиным в тот период общались руководители Генерального штаба . Вот как была организована их деятельность.

Сталин лично расписал часы работы высших чинов Генштаба. Например, заместитель начальника Генштаба (А. М. Василевского) генерал А. И. Антонов отправлял службу с 12 часов дня до 5-6 часов утра. А начальник Оперативного управления Генштаба генерал С. М. Штеменко должен был работать с 19 часов до 14 часов следующих суток, а для отдыха ему отводились дневные часы. Надо заметить, что сам Сталин засыпал обычно в 5-6 утра и начинал свой день в 10-11 утра. [С-BLOCK]

Первым делом в эти часы Сталин звонил в Оперативное управление Генштаба и сразу спрашивал: «Что нового?» Начальник управления сразу начинал делать устный доклад по телефону об обстановке на фронтах, начиная с того, на котором шли наиболее напряжённые боевые действия. При этом докладчику не разрешалось пропускать в своём перечислении ни одного участка. Если он вдруг допускал такую оплошность, то Сталин, как правило, тут же перебивал его и требовал вернуться к пропущенной армии, называя её командующего — Сталин всегда помнил их всех поимённо (а в составе РККА в начале 1943 года числилось 70 общевойсковых, пять танковых и три гвардейские армии). Иногда во время доклада Верховный главнокомандующий давал какое-то указание для передачи на фронт, которое один из замов начальника управления тут же записывал, а затем оформлял в виде директивы.

К 15 часам Оперативное управление Генштаба заканчивало обработку данных с фронта за первую половину дня. Обстановка наносилась на карты, и между 16 и 17 часами начальник Генштаба или его заместитель звонил Сталину и делал телефонный доклад. В конце дня, около 21 часа, обобщались новые полученные сведения, изменения наносились на карты, и к 23 часам заместитель начальника Генштаба и начальник его Оперативного управления ехали на очный доклад Верховному по итогам дня. [С-BLOCK]

Доклад обычно длился долго и заканчивался в 3-4 часа пополуночи. К докладу, по воспоминаниям генерала Штеменко, готовили проекты различных распоряжений и директив, требовавших подписи Верховного. Эти проекты сортировались по трём цветным папкам: красной, синей и зелёной. В красную папку отбирались проекты приказов о передислокации и переподчинении войсковых соединений. В синей папке содержались разного рода просьбы и предложения. Зелёная папка предназначалась для документов самого приятного характера — представлений о повышениях в званиях и должностях, к наградам и т.п.

Содержимое красной папки просматривалось Сталиным каждый вечер, и он налагал свою резолюцию на каждый документ. Проекты из синей папки докладывались Верховному по его настроению, в зависимости от обстановки. Ещё реже, при самых благоприятных обстоятельствах, извлекались бумаги и из зелёной папки.

Для каждого доклада оперативная последняя обстановка на фронте наносилась на подробные карты масштаба 1:200 000 (в 1 см 2 км — масштаб современных туристических топографических карт для общего пользования). На этих картах отображалась каждая дивизия, а при необходимости детализация доходила до показа положения с точностью до полка. [С-BLOCK]

Около 23 часов следовал вызов в Генштаб по телефону, и руководители соответствующих подразделений отправлялись к Сталину в Кремль либо на его «Ближнюю дачу» в Кунцево. Генерал Штеменко вспоминал:

«В левой части кабинета со сводчатым потолком и обшитыми светлым дубом стенами стоял длинный прямоугольный стол. На нём мы развёртывали карты и по ним докладывали за каждый фронт в отдельности, начиная с того, где в данный момент происходили главные события. Никакими предварительными записями не пользовались. Обстановку знали на память, и она была отражена на карте. За торцом стола, в углу, стоял большой глобус. Должен заметить, однако, что за сотни раз посещения этого кабинета мне никогда не доводилось видеть, чтобы им пользовались при рассмотрении оперативных вопросов. Разговоры о руководстве действиями фронтов по глобусу совершенно беспочвенны».