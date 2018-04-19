Трамп уверен, что Национальная гвардия США на границе с Мексикой будет бездействовать

ВАШИНГТОН, 19 апреля. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп считает, что направленная губернатором Калифорнии на границу с Мексикой Национальная гвардия не будет там делать ничего, федеральные власти не станут платить за это. Комментарий на этот счет американский лидер разместил в четверг в своем Twitter.

"Губернатор Джерри Браун объявил, что он направит «до 400 бойцов Национальной гвардии», чтобы ничего не делать. Уровень преступности в Калифорнии достаточно высок, и федеральное правительство не станет оплачивать устроенный губернатором Брауном фарс. Нам нужна безопасность на границе и действия, а не слова", — написал президент.

Согласно заявлению, опубликованному в среду на сайте главы штата, национальные гвардейцы будут «бороться с криминальными группировками, теми, кто занимается торговлей людьми и незаконным огнестрельным оружием, а также контрабандой наркотиков». Подчеркивается также, что гвардейцы, в частности, не будут «выполнять непосредственно задачи по обеспечению правопорядка, осуществлять надзор за соблюдением законов, производить аресты за нарушение иммиграционного законодательства, охранять задержанных». Кроме того, их не будут привлекать к «строительству каких— либо новых барьеров на границе».