Ещё
Трамп уверен, что Национальная гвардия США на границе с Мексикой будет бездействовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп уверен, что Национальная гвардия США на границе с Мексикой будет бездействовать 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что направленная губернатором Калифорнии на границу с Мексикой Национальная гвардия не будет там делать ничего, федеральные власти не станут платить за это. Комментарий на этот счет американский лидер разместил в четверг в своем Twitter.
"Губернатор Джерри Браун объявил, что он направит «до 400 бойцов Национальной гвардии», чтобы ничего не делать. Уровень преступности в Калифорнии достаточно высок, и федеральное правительство не станет оплачивать устроенный губернатором Брауном фарс. Нам нужна безопасность на границе и действия, а не слова", — написал президент.
Согласно заявлению, опубликованному в среду на сайте главы штата, национальные гвардейцы будут «бороться с криминальными группировками, теми, кто занимается торговлей людьми и незаконным огнестрельным оружием, а также контрабандой наркотиков». Подчеркивается также, что гвардейцы, в частности, не будут «выполнять непосредственно задачи по обеспечению правопорядка, осуществлять надзор за соблюдением законов, производить аресты за нарушение иммиграционного законодательства, охранять задержанных». Кроме того, их не будут привлекать к «строительству каких— либо новых барьеров на границе».
Ранее власти Калифорнии отказывались выполнять указанный план Трампа. Так, в понедельник агентство АР сообщило, что представители штата уведомили федеральные власти, что бойцы Нацгвардии не будут осуществлять удаленное наблюдение за границей с помощью видеокамер, ремонтировать автомобили, поддерживать связь с пограничниками, а также выполнять канцелярскую работу. Все эти задачи могли быть возложены на них согласно плану. Власти сочли, что данная работа слишком тесно связана с иммиграционным контролем.
ТАСС: последние новости
Макрон заявил Эрдогану о важности сближения позиций Парижа и Анкары по Сирии NYT: Мэттис убеждал Трампа получить у Конгресса одобрение на удар по Сирии РФ и США могут остаться без авиасообщения из-за проблем с визами для экипажей "Аэрофлота"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии250
РФ и США могут прервать авиасообщение160
Израиль планирует уничтожить российские С-300985
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег125
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение