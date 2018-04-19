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ВСС разработает новую стратегию развития рынка страхования РФ
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ВСС разработает новую стратегию развития рынка страхования РФ 

Прайм 1 час назад
Всероссийский союз страховщиков планирует разработать новую стратегию развития российского рынка страхования, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс на встрече с журналистами в четверг.
Стратегию развития рынка страхования на период до 2020 года правительство РФ утвердило еще в 2013 году.
"Она была разработана нами… но так много утекло воды, что многие положения устарели, целый ряд задач ставили совершенно по другому, поэтому мы решили это дело обновить… Рабочая группа комитета по связям с госорганами ВСС провела очень большую работу… На базе того, что мы наработали по семи целям по 45-50 задачам будет разработана новая стратегия", — сказал Юргенс.
Исполнительный директор — статс-секретарь АО «Согаз» Елена Александрова, которая возглавила рабочую группу, выступая в четверг на конференции «Стратегия развития. Вектор движения» рассказала о семи стратегических направлениях.
Это развитие инфраструктуры страхового рынка, повышение доверия граждан к институту страхования и борьба с злоупотреблениями; расширение рынка страхования; снижение регулярной нагрузки на страховщиков и оптимизация нормотворческой деятельности; развитие электронного страхования; либерализация и совершенствование ОСАГО; развитие страхование жизни; совершенствование системы ОМС и внедрение классических страховых принципов.
"Сегодня президиум принял за основу все эти цели… База есть, теперь надо написать саму стратегию… С комментариями и пожеланиями выступил зампред ЦБ Владимир Чистюхин — одобрительно отнёсся, сделал несколько важных замечаний, которые мы учтём… Представим более менее стройную вещь 6 июня на нашей конференции", — заключил Юргенс.
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