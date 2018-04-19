Женщина лишилась пальцев на ноге на рабочем месте

Работница завода не стала отключать оборудование, чтобы поправить лист шпона.

В Государственной инспекции труда по Карелии рассказали о еще одном несчастном случае на производстве. Инцидент произошел с сушильщицей шпона и фанеры. Вечером женщина решила поправить лист шпона. Для экономии времени работница не воспользовалась дверью ограждения, которая автоматически отключает электропитание и оборудование. Вместе этого она попыталась проникнуть под сушилкой в обход ограждения. Чтобы поправить лист шпона, женщина встала на оборудование. Когда работница произвела манипуляции, линия автоматически включилась. Нога работницы попала под звездочку цепного механизма. Согласно медицинскому заключению потерпевшей был установлен диагноз: «Травматическая ампутация II-III-IV-V пальцев левой стопы на уровне фаланг».

Среди причин, вызвавших тяжелый несчастный случай,.отмечаются недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда. По данным инспекции, потерпевшая «не была ознакомлена с технологической инструкцией, технической документацией завода-изготовителя», не было проведено обучение по охране труда. Вдобавок работница нарушила требования по охране труда. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.