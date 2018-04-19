Эксперты: в течение пяти лет цены на связь могут вырасти на 70-75%.

Требования к закону Яровой предполагают, что переговоры и текстовые сообщения операторы должны будут сохранять шесть месяцев, интернет-контент — 30 дней. При этом в течение следующих пяти лет, оператор должен увеличивать емкость системы хранения интернет-данных на 15% ежегодно.

Для голосовых сообщений и СМС правила вступят в силу с 1 июля, для интернет трафика — с 1 октября. Вот что говорит говорит генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily «Действительно, сегодня были приняты постановления правительства о правилах хранения трафика, голосового, интернет-трафика, практически спустя два года с момента принятия закона. Это говорит о том, что закон принимался сырой. То, что касается послаблений, которые сделали в правительстве по операторам, да, конечно, вместо шести месяцев хранить месяц — это гораздо более щадяще и вполне вероятно, операторы уже оперативно готовы к выполнению с июля месяца подобных требований, приобрели для этого необходимое количество оборудования, центр обработки данных. В общем-то, я думаю, что в ближайшее время смогут все это выполнять. Что касается возможности повышения ценовых характеристик, то я ее тоже бы не исключал. Думаю, что учитывая, что там заложен 15% ежегодный рост в этом постановлении, вполне вероятно так или иначе операторы смогут повышать ценовые характеристики на сотовую связь в России , которая на сегодняшний момент является одной из самых низких в мире».

Однако операторам все равно мало этих уточнений. Нужно больше конкретики и очень много денег, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group «Нет регламента технического, когда точно операторы знают, что именно хранить. Есть некое первое приближение. Тут дело кроется в деталях, потому что хранить, например, голосовые звонки и СМС, как это описано в поправках можно, это не вызовет ни удорожания связи, ни каких-то серьезных заметных расходов. Основная проблема вокруг трафика мобильного: надо ли хранить зашифрованный трафик, а это большая часть трафика. Если его не надо хранить, это облегчает ситуацию и делает поправки реализуемыми. Тем не менее, это ведет к серьезным затратам. Это затраты не только на мобильный трафик и интернет, это вообще любой трафик у любого провайдера, в том числе проводных, которые обеспечивают „последнюю милю“, где сегодня конкуренция высокая. Поднимать цены небольшие компании не могут, то есть нести эти расходы не могут. Вообще, на весь рынок, если говорить про 2018 год, затраты первоначальные, они могут составить в среднем 50-60 млрд рублей на всех. Ежегодно они будут скорее всего такими же или даже большими, если будет нарастать объем трафика, а он будет расти. Все зависит от того, что нужно хранить. В минимальном варианте исполнения это будет, наверное, 50 млрд в год. Тут сразу возникает вопрос, что это приведет к повышению цен на 10-15%. Это не единомоментно, то есть цены — это как инфляция, которую запускают, они будут расти, как минимум пять лет. В течение пяти лет мы увидим рост цен на связь на 70-75%».

Операторы большой четверки отказались комментировать эти нововведения правительства.