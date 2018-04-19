Участники программы переселения соотечественников смогут претендовать на «дальневосточный гектар»

Правительство внесло в Госдуму законопроект о выделении «дальневосточного гектара» участникам программы переселения соотечественников, не имеющим гражданства РФ , сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка.

«Правительство сегодня внесло в Госдуму такой законопроект. По нему участок может выделяться тем соотечественникам, которые решили вернуться в Россию, но ещё не получили гражданства. Единственное условие — наличие гражданства на момент выделения участка», — сказал Галушка.