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Участники программы переселения соотечественников смогут претендовать на «дальневосточный гектар»
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Участники программы переселения соотечественников смогут претендовать на «дальневосточный гектар» 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство внесло в Госдуму законопроект о выделении «дальневосточного гектара» участникам программы переселения соотечественников, не имеющим гражданства РФ, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка.
«Правительство сегодня внесло в Госдуму такой законопроект. По нему участок может выделяться тем соотечественникам, которые решили вернуться в Россию, но ещё не получили гражданства. Единственное условие — наличие гражданства на момент выделения участка», — сказал Галушка.
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