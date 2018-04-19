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Долги единственного в Башкирии производителя индюшатины достигли 10 млрд рублей
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Долги единственного в Башкирии производителя индюшатины достигли 10 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
УФА, 19 апреля. /ТАСС/. Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, выпускающий продукцию под брендом «Индюшкин» и остановивший свою деятельность из-за долгов, может быть спасен от банкротства благодаря появлению нового инвестора. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе традиционного общения с жителями республики в формате прямого эфира.
"Мы уже несколько месяцев занимаемся этой темой, в том числе с основным кредитором этого предприятия — Россельхозбанком, и мы видим свет в конце тоннеля. Появился инвестор, который готов взяться за оздоровление этого предприятия.
Долги там большие, приближаются суммарно к 10 млрд рублей, но банк дает рассрочку, кредит Россельхозбанка составляет порядка 6-6,5 млрд рублей, там будет реструктуризация этих задолженностей. Другие кредиторы, надеюсь, тоже пойдут в этой части на временные уступки по отношению к новому инвестору", — сказал он.
Хамитов добавил, что на предприятии трудилось более 1 тыс. человек, которые остались без работы. Подобное производство было единственным в республике, сейчас индюшатина, по его словам, завозится в регион из Пензенской области. По его мнению, что причиной неудачного развития комплекса стала «самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточность компетенции».
Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури основан в 2009 году, основное направление — производство и переработка мяса индейки. Производственная база расположена в Мелеузовском районе Башкирии, она включает инкубаторий, площадки подращивания птенцов и выращивания птицы, цех убоя и переработки мяса, цех по производству комбикормов, складские помещения и торговый дом.
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