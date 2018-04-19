Долги единственного в Башкирии производителя индюшатины достигли 10 млрд рублей

УФА , 19 апреля. / ТАСС /. Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури, выпускающий продукцию под брендом «Индюшкин» и остановивший свою деятельность из-за долгов, может быть спасен от банкротства благодаря появлению нового инвестора. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе традиционного общения с жителями республики в формате прямого эфира.

"Мы уже несколько месяцев занимаемся этой темой, в том числе с основным кредитором этого предприятия — Россельхозбанком , и мы видим свет в конце тоннеля. Появился инвестор, который готов взяться за оздоровление этого предприятия.

Долги там большие, приближаются суммарно к 10 млрд рублей, но банк дает рассрочку, кредит Россельхозбанка составляет порядка 6-6,5 млрд рублей, там будет реструктуризация этих задолженностей. Другие кредиторы, надеюсь, тоже пойдут в этой части на временные уступки по отношению к новому инвестору", — сказал он.

Хамитов добавил, что на предприятии трудилось более 1 тыс. человек, которые остались без работы. Подобное производство было единственным в республике, сейчас индюшатина, по его словам, завозится в регион из Пензенской области . По его мнению, что причиной неудачного развития комплекса стала «самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточность компетенции».