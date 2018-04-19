Владимир Джабаров: бизнес Европы всё больше настаивает на сопряжении ЕАЭС и ЕС

Европейские бизнесмены видят залог целостности Евросоюза во взаимодействии Брюсселя с евразийскими структурами. Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил что всё больше представителей европейского бизнеса в Европе выступают за сопряжение Евросоюза и ЕАЭС

«Такое сотрудничество приобретает для европейцев всё большую привлекательность. Об этом нам известно из неформальных разговоров с нашими коллегами парламентариями. Они нам говорят о том, что представители бизнеса буквально «берут их за горло», настаивая на взаимодействии с евразийскими партнёрами» — сказал он.