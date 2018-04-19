Ещё
Владимир Джабаров: бизнес Европы всё больше настаивает на сопряжении ЕАЭС и ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Джабаров: бизнес Европы всё больше настаивает на сопряжении ЕАЭС и ЕС 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Европейские бизнесмены видят залог целостности Евросоюза во взаимодействии Брюсселя с евразийскими структурами. Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил что всё больше представителей европейского бизнеса в Европе выступают за сопряжение Евросоюза и ЕАЭС.
«Такое сотрудничество приобретает для европейцев всё большую привлекательность. Об этом нам известно из неформальных разговоров с нашими коллегами парламентариями. Они нам говорят о том, что представители бизнеса буквально «берут их за горло», настаивая на взаимодействии с евразийскими партнёрами» — сказал он.
Владимир Джабаров отметил, что в Европе всё больше задумываются о том, что взаимодействие с ЕАЭС становится залогом целостности ЕС. «Недаром в ОБСЕ нам предлагают сегодня подумать о совместной резолюции по сопряжению двух интеграций», — сообщил законодатель.
Парламентская газета: последние новости
Стала известна судьба попавших в Россию из Сирии американских ракет США, Франция и Великобритания сбросили бомбы на Сирию Красов допустил возможность нанесения новых ударов коалиции по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии263
РФ и США могут прервать авиасообщение190
Израиль планирует уничтожить российские С-300987
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег129
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть72
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение