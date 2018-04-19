Минэнерго не видит проблем с поставками оборудования для ТЭС в Тамани

Андрей Черезов. ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Проблем с поиском поставщиков оборудования для теплоэлектростанции (ТЭС) «Ударная», которую в Тамани построит входящая в Ростех «Технопромэкспорт», не возникнет, так как эта территория не находится под санкциями, заявил заместитель министра энергетики РФ

"Санкции на эту станцию не распространяются — санкционные требования были распространены только на территорию республики Крым . Я думаю, там больших проблем не будет", — сказал он.

Черезов отметил, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов привлечения поставщиков энергооборудования, но окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее. «Я думаю, май месяц — будет уже какое-то решение», — сказал он.

"Технопромэкспорт" (входит в структуру Ростех) в марте 2018 года выиграл конкурс на строительство ТЭС «Ударная» мощностью 465 МВт в Тамани. На конкурс подавались всего две заявки — от структуры "Росатома" — «ВетроОГК» и структуры ГК «Ростех» — «Технопромэкспорт». Поставка электроэнергии со станции по условиям конкурса должна начаться в 2021 году,

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.