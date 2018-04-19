Стала известна судьба попавших в Россию из Сирии американских ракет

Ранее в четверг стало известно, что сирийские военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся крылатые ракеты, запущенные в ходе удара 14 апреля.

«Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Мураховский пояснил, что изучение этих ракет может помочь России усовершенствовать свою систему ПРО и радиоэлектронной борьбы. По его словам, ракеты, которые использовали Великобритания Франция , достаточно новые; американская Tomahawk Block IV также представляет интерес.

В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени, США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по республике более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.