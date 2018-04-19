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Стала известна судьба попавших в Россию из Сирии американских ракет
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Стала известна судьба попавших в Россию из Сирии американских ракет 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский в четверг сообщил о намерении российских специалистов изучить две неразорвавшиеся крылатые ракеты, уцелевшие после авиаудара США по Сирии.
Ранее в четверг стало известно, что сирийские военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся крылатые ракеты, запущенные в ходе удара 14 апреля.
«Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Мураховский пояснил, что изучение этих ракет может помочь России усовершенствовать свою систему ПРО и радиоэлектронной борьбы. По его словам, ракеты, которые использовали Великобритания и Франция, достаточно новые; американская Tomahawk Block IV также представляет интерес.
В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени, США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по республике более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.
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