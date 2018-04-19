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На Ставрополье школьников знакомят с 300-летней историей российской полиции
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На Ставрополье школьников знакомят с 300-летней историей российской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках информационно — просветительского проекта «Вехи эпох российской полиции», проводимого на территории Ставропольского края по инициативе краевого Общественного совета, во всех городах и районах края школьников и студентов знакомят с историей российской полиции.
Накануне в музее ветеранов органов внутренних дел отдела МВД России по Советскому городскому округу прошла экскурсия, участниками которой стали ученики старших классов города Зеленокумска.
Провели мероприятие председатель совета ветеранов и инспектор по делам несовершеннолетних районного отдела полиции. Ребятам рассказали об истории создания полиции в России и работе ведомства в различное время. Школьники узнали о подвигах сотрудников, которые в мирное время отдали свою жизнь ради безопасности граждан.
Учащиеся рассматривали выставку оружия, специальных средств и форменное обмундирование полицейских разных времен, которую с удовольствием примеряли на себя.
В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориальной доске памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, которая установлена у входа в отдел МВД России по Советскому городскому округу.
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