Инженеров наградили серебром за керамику

На международном салоне изобретений «Архимед», прошедшем в Москве , особую награду (серебряную медаль) получила разработка принципиального нового высокоскоростного подшипника для авиации. Его создатели — Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») и ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорации-УМПО». Подшипник скольжения опоры турбовинтового двигателя основан на наноструктурированных керамических материалах и по своим характеристикам заметно опережает существующие аналоги, пишет ЦИАМ. Разработка защищена патентом.

Прототип керамического высокоскоростного авиационного подшипника скольжения опоры турбовинтового двигателя был создан из наноструктурированных композиционных материалов. Их основой стал карбид кремния (SiC) и карбонитрид титана (TiCN). Прототип уже испытан на подшипниковом стенде института и показал необычайно высокие параметры.

Традиционно для высоконагруженных подшипников скольжения используется покрытие с листовым армированным фторпластовым материалом. В большинстве случаев его характеристик достаточно — но только не в авиации, где от высоких температур прочность фторпластового покрытия снижается ниже приемлемой, и само покрытие начинает «плыть», теряя форму.

Поэтому новый подшипник скольжения, созданный в ЦИАМ, сразу задумывался как имеющий керамическое антифрикционное покрытие. В его основе лежит порошок карбонитрида титана, легированный кремнием. Отдельные частицы покрытия после спекания имеют размеры в нанодиапазоне от 10 до 24 нанометров, в субмикронном — от 200 до 300 нанометров, и в микронном — от 1 000 до 5 000 нанометров. На частицы наноразмерного диапазона приходится от 8 до 10 процентов от всего покрытия.

В итоге инженерам удалось получить очень твердое (твердость — традиционно сильная сторона керамики) покрытие, выдерживающее давление вплоть до 45−48 гигапаскалей (примерно 450−480 атмосфер), и с модулем упругости до 500 гигапаскалей (примерно 5 000 атмосфер). Подшипник на испытаниях показал очень высокую износостойкость, термическую стабильность и жаропрочность.

Сам по себе карбонитрид титана уже применялся в различных керамиках, однако его устойчивое наноструктурирование заметно изменило параметры материала и вкупе с легирование кремнием сделало новый подшипник настоящим лидером в своем сегменте. Отмечается, что применение данных подшипников скольжения, работающих на жидкой смазке, позволяет, в сравнении со стандартными подшипниками качения, почти в десять раз уменьшить расходы при эксплуатации этого узла.