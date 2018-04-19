Муниципальные выборы в Волгоградской области: борьба апатии и жажды перемен

Красный междусобойчик

Николая Паршина. Эту информацию на условиях анонимности подтвердили в волгоградском обкоме. Напомним, ранее обком ставил вопрос о смене первого секретаря, поскольку многих в компартии не нравится пассивная позиция организации под управлением Тамары Головачевой, возглавившей обком после объявления в розыск экс-депутата Госдумы

Последнего СКР обвиняет в организации мошенничества со зданием школы в селе Рахинка Среднеахтутубинскогорайона области. Причем, содействовали Паршину другие видные коммунисты, включая бывшего главу названного района. Ранее уже появлялась информация, что коммунисты хотели сместить Головачеву, открыто соглашающуюся на подчиненную по отношению к власти позицию. Якобы она даже подала заявление о самоотводе, но согласовать ротацию не удалось, несмотря на участие в работе пленума обкома депутат Госдумы Николая Афонина.

Эти действия КПРФ проходят на фоне активизации других политических сил.

Пора, товарищи

Партийная деятельность в регионе в последние недели заметно оживилась. Сразу несколько политических сил заявили о произошедших или готовящихся структурных и кадровых изменениях.

Так, в реготделение ЛДПР получило нового координатора. Им стал депутат Госдумы Игорь Торощин. По некоторым сведениям, на ближайшие месяцы Волгограда, а не родной Екатеринбург , станет вторым домом для парламентария.

Чуть раньше ряд заметных членов ЛДПР публично заявили о выходе из партии и вступлении в ряды «Родины». В их числе четверо депутатов районных дум, которые заявили о том, что разочаровались в ЛДПР, но верят руководителю реготделения «Родины» Константину Глушенку.

В это время в «Единой России» набирают обороты праймериз к осенним выборам. Пока заявки на участие подало мало известных фигур — можно отметить действующего депутата гордумы Волгограда Елену Вознесенскую и актив волгоградской «Молодой гвардии», решивший участвовать в праймериз почти в полном составе. Само предварительное голосование состоится 3 июня, а уже 23 апреля начинаются дебаты, которые продлятся до 27 мая.

О чем будут говорить кандидаты в кандидаты предположить несложно. Но вот удастся ли им, как и потенциальным соперникам быть для электората убедительными — далеко не очевидно, считают политические наблюдатели.

По словам завкафедры социологии Волгоградского госуниверситета, члена Клуба экспертов Нижнего Поволжья Александра Стризое, муниципальным выборам особенно трудно будет быть интересными после президентской кампании. Ключевые вопросы здесь: персональный состав кандидатов, повестка, а также мобилизация.

Социологи называют потолок в 25% явки вполне вероятным, что может поставить под сомнение легитимность органов, которые будут избраны в сентябре. И это на фоне общего кризиса муниципальной власти.

Кто за что Клуб экспертов Нижнего Поволжья накануне собрал круглый стол, где обменяться оценками предстоящих кампании вызвались не только политические наблюдатели, но и участники процесса. Причем участие приняли как действующие руководители партийных фракций в областном заксобрании, так и представители «несистемной оппозиции».

По данным социологов, у действующих депутатов крайне низкая узнаваемость. При этом есть исключения: заместителя главы Волгограда Алексея Волоцкова знают около 65% респондентов, а беспартийного депутата из Красноармейского района Дмитрия Крылова — до 45%. Остальные, по словам Александра Стризое, находятся в диапазоне от 5 до 10% узнаваемости. «Граждане не знают, чем они вообще занимаются, об этом надо говорить», — констатировал Стризое. При этом, уточнил Стризое, «психологический перелом не произошел — большинство респондентов считает, что Волгоград деградирует дальше и после чемпионата мира по футболу все рухнет окончательно».

У такого мнения есть веские причины, убеждены представители почти всех политических сил региона. По крайней мере, в числе ключевых вопросов, которые Волгограду необходимо срочно решать (в том числе и силами вновь избранных депутатов) — вопрос повышения доходов жителей. Глава фракции КПРФ в областной думе Алексей Буров считает, что Волгограду нужно срочно «возвращать былую славу крупного промышленного центра».

«Чтобы выпускники не метались, а знали, что работа их ждет и ищет, и они не уезжали», — отметил Буров.

В уходящих составах дум, по словам Бурова, есть люди, которые были активы, но системе в целом остро нужна активизация политических сил и «новые люди, которые могут нести новые идеи». Прежде, впрочем, считает Буров, главной проблемой было «расхождение между словами и делами». А вот те самые новые идеи новых людей, считает областной депутат, должны быть реализованы и помогут «людям быть счастливее».

Прошлый опыт в целом подвигнул системную оппозицию пересматривать свои подходы к политической борьбе. Врио руководителя областного отделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников признался, что в действующем составе волгоградской городской думы фракция «практически не сделала ничего ни для партии, ни для себя».

При этом Калашников отметил, что считает реформирование принципа комплектования гордумы недостаточным (в новом составе будет избрано 38 депутатов вместо 48, но по одномандатным округам — ровно половина). По мнению Калашникова, на городском уровне стоило бы отказаться от партийных списков.

Ярко высказался экс-мэр Волгограда, председатель реготделения « Деловой России Юрий Чехов , пояснивший, что у бизнеса есть большие надежды на новый политический цикл, но собственных кандидатов предпринимательское сообщество пока не планирует делегировать. При этом Чехов жестко раскритиковал действующий (и прошлый) созывы гордумы, которые считает излишне управляемыми исполнительной властью, причем областного уровня.

Общий уровень гордумы, по мнению Чехова, «очень ослаблен» и, на его взгляд, новый созыв был бы эффективнее, даже если был бы оппозиционным. «Мы (предприниматели) сейчас скорее оппозиционные, но мы любим Россию , свой город», — уточнил он.

Руководитель волжского отделения «Яблока» Александр Ефимов подтвердил, что надеется на предпринимателей, а точнее — на «поддержку нашего губернатора, нашей налоговой, нашего Природнадзора, которые додавят малый и средний бизнес».

В Волжском у «Яблока» большие планы — там организация выставиться на все округа. Ефимов пояснил, что в «Яблоке» рассчитывают защитить результат. «Если кандидат не смог привести 8 членов комиссии. То это уже его проблема», — уточнил политик.

По мнению Ефимова, у муниципальных депутатов крайне мало властных полномочий. Но для оппозиционных единственный вариант развития — это постепенная карьера.

Более стремительные варианты политического роста возможны в «Единой России». Однофамилец яблочника и замруководителя фракции ЕР в областной думе Владимир Ефимов напомнил про предварительное голосование. При этом партию власти, заверил Ефимов, также «интересует качественный состав депутатов».

Он отметил как важный вопрос «ту самую длину поводка», которая для многих потенциальных кандидатов может быть неприемлема. А также признал, что у власти есть соблазн относиться к депутатам «как к пешкам на доске». При этом депутаты должны приходить в парламент не с целью защитить бизнес или построить новый — на муниципальных контрактах (что зачастую происходило прежде).

«Мы проводим широкую общественную кампанию, в очередной раз демонстрируем открытость», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Эксперты отмечают эффективность праймериз как метода подготовки кандидатов, которой нет у других политических сил. Руководитель проекта Politrus.com Виталий Арьков прямо говорит: прочим партиям стоит брать пример.

«Партии своих кандидатов не знают. У меня лично есть сомнения в прозрачности и честности праймериз, но, по крайней мере, население видит этих людей, а в других партиях очень часто фамилию впервые узнают уже на участке. Партии годами не работают», — рассуждает Арьков.

Согласуй-не согласуй

Оппозиционные партии и движения расходятся в оценке своих возможностей и в степени влияния административного ресурса. Представитель партии «ПАРНАС» Игорь Контопов отмечает, что в Волжском почти исключены фальсификации, в отличие от Волгограда, где «участвовать нет никакого смысла». В качестве доказательства он привел то, что избиркомы не включили никого из кандидатов от оппозиционной партии в число членов ТИК.

«Работать надо», — парировал Дмитрий Калашников, напоминавший, что он дважды выигрывал выборы на одномандатном округе, хотя один раз против этого был тогдашний мэр Волгограда, а во втором случае районный глава.

Известный гражданский активист Алексей Ульянов также считает, что «если ты не согласован, то ты не пройдешь — на участке или еще где-то». По его словам, один из руководителей администрации Волгоградской области лично заверяет эти «списки». При этом Ульянов уверен, что может принести много пользы, потому что научился способствовать решению локальных городских проблем даже в статусе общественника. Помогает и приложение «Активный Волгоград», да и власти, отмечает Ульянов, не всегда бездействуют.

Бывший депутат городского совета Волгограда, областной думы и экс-член Общественной палаты региона журналист Ефим Шустерман считает корнем проблемы снижение статуса депутатов. По его словам, фактически существует перевернутая пирамида — не люди выбирают политические силы и те формируют исполнительную власть, а, наоборот, власть подбирает для себя депутатов. Кроме того, большинство жителей просто не знает, чем занимаются местные власти и как к ним обратиться. В этом виноваты и региональные СМИ, которые лакируют действительность и не приводят оценок, различающихся с некой «официальной точкой зрения».

Большинство наблюдателей сходится в оценках: в новых созывах горсобраний крупнейших городов области расклад сил изменится не принципиально — безусловно главенствующей силой останется «Единая Россия», представлены будут и депутаты от еще двух-трех парламентских партий. Самое интересное в том, сколько будет условных оппозиционеров и что за люди и с каиками установками получат мандаты от крупнейшей партии.

По сведениям «ФедералПресс», в стане единороссов в Волгограде почти половине действующих депутатов просто «не рекомендовано» даже пытаться выставляться свои кандидатуры. А на партсписок планируется направить нынешних одномандатников. При этом на одномандатные округа зайдет команда новых лиц, в основном с минимальным политическим опытом — это будут работники образования, здравоохранения.