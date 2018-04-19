«Молодая гвардия» ЕР обратилась за мастер-классами к «Нашим»

Премьера МГЕРовских спецотрядов для работы на уличных акциях намечена на 5 мая «Молодая гвардия Единой России» перед инаугурацией президента неожиданно дала о себе знать, сделав довольно громкое заявление.

МГЕРовцы решили выйти из своих уютных офисов и показать, что «уличной политикой может заниматься не только оппозиция». Причем они будут как собирать свои акции, так и появляться на оппозиционных. От такой новости тех, кто следил за политикой в первое десятилетие двухтысячных годов, захлестнула ностальгия. Так это же не что иное, как движение «Наши»!

На фоне всего этого такие инициативы «Наших», как борьба с хамством на дорогах, помощь ветеранам Великой Отечественной или видеоархив их воспоминаний, как-то терялись, бал правила одиозность, граничащая порой с неадекватностью. Все, казалось бы, нормальные затеи приобретали пугающий характер. Чего только стоила демографическая программа «Наших» «Хочу троих детей!»: в 2007 году на Селигере состоялась коллективная свадьба (предполагалось, что будет 300 пар, но реально их было гораздо меньше), официальный брак зарегистрировал присутствовавший в лагере губернатор.

МГЕРовцы, существующие с 2005 года, на фоне «Наших» терялись. Но теперь последние ликвидированы, а несистемная оппозиция снова начинает поднимать голову — чем не повод заявить о себе перед новым старым президентом. Алексей Навальный анонсировал акции протеста, приуроченные к инаугурации, а ситуация с Интернетом, которую спровоцировал Роскомнадзор , тоже может вылиться в волну протестов. Так что идея, озвученная лидером молодогвардейцев Денисом Давыдовым , как нельзя кстати.

Он намерен создать в российских городах-миллионниках и других «проблемных для партии» городах отряды численностью 100–200 человек для противодействия оппозиции и быстрой организации провластных митингов.

«Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», — растиражировали заявление Давыдова СМИ накануне.

Впрочем, на следующий день он уже дал задний ход и не стал так однозначно говорить об участии в оппозиционных акциях.

«СМИ все не совсем верно истолковали, — прокомментировал «КВ» эту историю Давыдов. — Уличные акции требуют определенных знаний о том, как и где их проводить, люди должны обладать ораторскими навыками, для этого мы будем проводить обучение».

Впрочем, Давыдов не отрицает того, что с целью «профилактических бесед» и контроля за соблюдением порядка обученные молодогвардейцы могут появляться и на оппозиционных мероприятиях. Члены организации должны пресекать применение силы, но при этом не вступать в драку сами, несколько раз подчеркнул он.

Сходство с «Нашими» оказалось не только внешним, как признался «КВ» бывший комиссар движения Олег Арестов, недавно с ним связывались представители МГЕР и предлагали проводить какой-то обучающий курс, название обещали уточнить позднее.

«Я отказался, потому что давно не состою в подобных организациях, а уж тем более МГЕР мне не близка», — отметил он. Тем не менее не исключено, что бесхозных после упразднения их организации нашистов будут привлекать для участия в уличных отрядах «Молодой гвардии».

Возможно, мобилизация МГЕРовцев связана с тем, что последнее время их деятельность сложно было назвать успешной и они пытаются все же оправдать свое существование. Так, перед выборами в соцсетях стала распространяться политическая реклама с аккаунтов умерших людей, разгорелся скандал, и выяснилось, что на некоторых агитках стоит логотип МГЕР. Но эту историю быстро замяли, хотя она напомнила о другом провале в рядах организации. В 2010 году верхушка молодежного крыла «ЕР» отчиталась о тушении природных пожаров, а потом выяснилось, что фотографии, где они изображены в борьбе со стихией, якобы нафотошоплены. Тогдашний лидер организации Руслан Гаттров был вскоре уволен, но формально по другой причине.

Насколько эффективны российские «хунвейбины», состоящие на службе власти, и действительно ли они не будут применять физическую силу, станет понятно довольно скоро. Сам Давыдов предположил, что специально обученные МГЕРовцы появятся на акции Навального 5 мая после прохождения «интенсивного курса».