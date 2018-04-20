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В московском метро запустили систему распознавания лиц
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В московском метро запустили систему распознавания лиц 

Ридус 38 минут назад
Фото: N+1
На днях в московском метро запустили систему распознавания лиц, которая поможет службам охраны в поиске преступников. На каких именно станциях будет работать система неизвестно, но сообщается, что камеры установлены в местах большого скопления пассажиров.
Система распознавания лиц работает с помощью камер видеонаблюдения, которые передают изображения в специальную программу. Далее алгоритм машинного обучения анализирует полученные изображения и сравнивает их с фотографиями, которые имеются в базе.
Если лицо пассажира совпадает с фотопортретом человека в розыске, система отправляет оповещение в службу охраны с указанием места и времени, что сотрудники полиции смогли оперативно задержать подозреваемого.
Такая система намного удобнее и эффективнее, чем ручной поиск. Система может проанализировать большой объем данных за несколько секунд с высокой точностью. Алгоритм просматривает до 20 лиц в секунду, рассказали разработчики.
Подобные программы используются уже в нескольких странах, а теперь и постепенно начинают внедряться в России.
Представители ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что проект распознавания лиц был запущен в метрополитене и на некоторых железнодорожных станциях в марте. Установка системы обошлась в 30 миллионов рублей.
Пока нет официальной информации о том, сколько преступников удалось задержать. Система еще тестируется для того, чтобы принять окончательное решение об эффективности такого способа контроля.
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