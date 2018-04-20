В московском метро запустили систему распознавания лиц

На днях в московском метро запустили систему распознавания лиц, которая поможет службам охраны в поиске преступников. На каких именно станциях будет работать система неизвестно, но сообщается, что камеры установлены в местах большого скопления пассажиров.

Система распознавания лиц работает с помощью камер видеонаблюдения, которые передают изображения в специальную программу. Далее алгоритм машинного обучения анализирует полученные изображения и сравнивает их с фотографиями, которые имеются в базе.

Если лицо пассажира совпадает с фотопортретом человека в розыске, система отправляет оповещение в службу охраны с указанием места и времени, что сотрудники полиции смогли оперативно задержать подозреваемого.

Такая система намного удобнее и эффективнее, чем ручной поиск. Система может проанализировать большой объем данных за несколько секунд с высокой точностью. Алгоритм просматривает до 20 лиц в секунду, рассказали разработчики.

Подобные программы используются уже в нескольких странах, а теперь и постепенно начинают внедряться в России

Представители ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что проект распознавания лиц был запущен в метрополитене и на некоторых железнодорожных станциях в марте. Установка системы обошлась в 30 миллионов рублей.

Пока нет официальной информации о том, сколько преступников удалось задержать. Система еще тестируется для того, чтобы принять окончательное решение об эффективности такого способа контроля.