В Самарском университете прошла лекция, посвященная цифровой экономике

Более триллиона рублей в 2017 году россияне потратили на покупки и оплату услуг в интернете. Сумма сравнима с бюджетом Сербии или Литвы . При этом эксперты прогнозируют, в этом году рынок интернет-торговли вырастет еще на 20%. Создание собственных электронных ресурсов, внедрение новых технологий, повышение доступности госуслуг — одни из главных задач программы «Цифровая экономика», рассчитанной до 2030 года. Участвуют в реализации проекта, в том числе, ведущие научные центры и вузы страны. Лекция, посвященная цифровой экономике, сегодня прошла в Самарском университете.

По данным аналитиков, сейчас интернетом пользуются 84 млн россиян. Это — самый высокий показатель в Европе. Доступ к сети уже дает большие возможности. Не так давно в России появились электронные больничные и полисы ОСАГО. Оплатить коммуналку, записаться на прием к врачу, проверить пенсионные накопления сейчас легко, имея под рукой только смартфон. Студентка Самарского научно-исследовательского университета им. С. П. Королева Галина рассказала, что через интернет покупает книги, вещи для дома. Через «Мобильный банк» оплачивает ЖКХ, кредиты.

Но планы, связанные с программой «Цифровая экономика», куда шире. «Умные» технологии должны внедряться в различные сферы жизнедеятельности — от тяжелой промышленности до сельского хозяйства. Страна должна производить собственную цифровую продукцию мирового уровня. Владимир Путин четко обозначил задачи на ближайшие годы: «Ликвидация правовых барьеров, которые препятствуют внедрению цифровых технологий, создание опорной инфраструктуры, линий связи, центров хранения и обработки данных. Серьезное совершенствование всей системы образования, включая всеобщее обеспечение цифровой грамотностью. А также запуск поддержки отечественных IT-компаний, которые являются центрами компетенций в сфере цифровых и других „сквозных“ технологий».

Большую роль в реализации программы должны сыграть научные центры и вузы. В своих посланиях на этом ставили акценты и глава государства, и руководитель Самарской области . «Наши университеты, академические институты и технопарки должны стать точками генерации пространства инноваций, центрами цифровой трансформации экономики. К 2024 году в России должны появиться минимум 10 технологичных и конкурентноспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий. Это производство программно-технических средств для виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, робототехники. В стране должны быть созданы цифровые платформы для здравоохранения, образования, „умного города“, — подчеркнул Дмитрий Азаров

Об основах строительства в стране цифровой экономики студентам и преподавателям Самарского университета рассказал президент вуза, член российской академии наук Виктор Сойфер . Он отметил, эффективное внедрение новых технологий способно принести региону миллиарды рублей. Залогом успеха является симметричное развитие инноваций во всех сферах: „Я приведу простой пример по проекту „Умный город“, понятный всем. Можно иметь датчики на свет, воду, электричество, но если при этом власти не выстроили отношений с горожанами, которые не понимают, зачем это нужно, если нет открытого правительства, где человек видит, почему он платит именно столько, установив датчик, то это работать не будет. Нужна определенная гармония“.

В ближайшие годы молодые талантливые ученые будут крайне востребованы. Среди направлений, в которых им предстоит работать — искусственный интеллект и робототехника, промышленный интернет, квантовые и нейротехнологии.