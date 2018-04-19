В Самарском университете прошла лекция, посвященная цифровой экономике 

Более триллиона рублей в 2017 году россияне потратили на покупки и оплату услуг в интернете. Сумма сравнима с бюджетом Сербии или Литвы. При этом эксперты прогнозируют, в этом году рынок интернет-торговли вырастет еще на 20%. Создание собственных электронных ресурсов, внедрение новых технологий, повышение доступности госуслуг — одни из главных задач программы «Цифровая экономика», рассчитанной до 2030 года. Участвуют в реализации проекта, в том числе, ведущие научные центры и вузы страны. Лекция, посвященная цифровой экономике, сегодня прошла в Самарском университете.
По данным аналитиков, сейчас интернетом пользуются 84 млн россиян. Это — самый высокий показатель в Европе. Доступ к сети уже дает большие возможности. Не так давно в России появились электронные больничные и полисы ОСАГО. Оплатить коммуналку, записаться на прием к врачу, проверить пенсионные накопления сейчас легко, имея под рукой только смартфон. Студентка Самарского научно-исследовательского университета им. С. П. Королева Галина рассказала, что через интернет покупает книги, вещи для дома. Через «Мобильный банк» оплачивает ЖКХ, кредиты.
Но планы, связанные с программой «Цифровая экономика», куда шире. «Умные» технологии должны внедряться в различные сферы жизнедеятельности — от тяжелой промышленности до сельского хозяйства. Страна должна производить собственную цифровую продукцию мирового уровня. Владимир Путин четко обозначил задачи на ближайшие годы: «Ликвидация правовых барьеров, которые препятствуют внедрению цифровых технологий, создание опорной инфраструктуры, линий связи, центров хранения и обработки данных. Серьезное совершенствование всей системы образования, включая всеобщее обеспечение цифровой грамотностью. А также запуск поддержки отечественных IT-компаний, которые являются центрами компетенций в сфере цифровых и других „сквозных“ технологий».
Большую роль в реализации программы должны сыграть научные центры и вузы. В своих посланиях на этом ставили акценты и глава государства, и руководитель Самарской области. «Наши университеты, академические институты и технопарки должны стать точками генерации пространства инноваций, центрами цифровой трансформации экономики. К 2024 году в России должны появиться минимум 10 технологичных и конкурентноспособных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий. Это производство программно-технических средств для виртуальной и дополненной реальности, 3D-печати, робототехники. В стране должны быть созданы цифровые платформы для здравоохранения, образования, „умного города“, — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Об основах строительства в стране цифровой экономики студентам и преподавателям Самарского университета рассказал президент вуза, член российской академии наук Виктор Сойфер. Он отметил, эффективное внедрение новых технологий способно принести региону миллиарды рублей. Залогом успеха является симметричное развитие инноваций во всех сферах: „Я приведу простой пример по проекту „Умный город“, понятный всем. Можно иметь датчики на свет, воду, электричество, но если при этом власти не выстроили отношений с горожанами, которые не понимают, зачем это нужно, если нет открытого правительства, где человек видит, почему он платит именно столько, установив датчик, то это работать не будет. Нужна определенная гармония“.
В ближайшие годы молодые талантливые ученые будут крайне востребованы. Среди направлений, в которых им предстоит работать — искусственный интеллект и робототехника, промышленный интернет, квантовые и нейротехнологии.