Слепого инвалида обвинили в «стоянии на стреме» во время грабежа

Обвиненный в грабеже инвалид детства по зрению Петр Петров четыре месяца просидел в СИЗО , где его самочувствие резко ухудшилось, и из инвалида второй группы он превратился в инвалида первой. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По версии следствия, Петров вместе с другим фигурантом дела Рустамом Магомедшариповым избили и ограбили на улице москвичку Светлану Васильеву , отняли у нее тысячу рублей и два мобильных телефона за 500 рублей каждый. В обвинительном заключении сказано, что инвалид «стоял в непосредственной близости к потерпевшей, наблюдая за окружающей обстановкой и оказывая моральное воздействие на Васильеву, тем самым облегчая своему соучастнику беспрепятственное изъятие имущества».

У Петрова своя версия случившегося. Он рассказал «Радио Свобода» , что в тот день шел с Магомедшариповым на встречу с его знакомой, которая хотела сдать квартиру. «Я слышал, как ехали машины, слышал, что шли люди, мы были неподалеку от метро, где много магазинов, потом Рустам подошел ко мне и дернул меня за рукав как собачонку, потащил к дороге, на мой вопрос, что сказала хозяйка, он ничего не ответил», — вспоминал мужчина.

Приехавшие на вызов полицейские задержали их у ближайшего светофора. Петров сразу сказал, что он инвалид, и показал удостоверение. Пострадавшая Васильева на допросе говорила, что не знает Петрова, и он ее не бил. После этого оперативники посадили его в машину, куда-то отвезли, вывели из салона и сказали присесть и вытянуть руку — так в деле появился протокол осмотра места происшествия с показаниями Петрова, которые он якобы лично прочитал и подписал, хотя он не учился в школе и не умеет читать и писать.

Суд оправил обоих под стражу, где у Петрова не было доступа к необходимой офтальмологической помощи и лечению. До ареста он мог ориентироваться в знакомом пространстве, например, в квартире, но за четыре месяца мужчина почти полностью потерял остатки зрения.