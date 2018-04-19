Россия остается гарантом мира в Приднестровье

Очередной виток конфликта разгорается вокруг Приднестровья. Недавно власти Молдовы Украины ратифицировали соглашение о совместном контроле общих границ. Фактически это означает усиление блокады Приднестровской Молдавской республики (ПМР), поскольку теперь молдавские силовики могут быть размещены по периметру украино-приднестровской границы.

Официальный Киев не замедлил заявить, что Украина готова предоставить коридор для вывода российских военных из Приднестровья. Тема сворачивания российской миротворческой миссии в ПМР в очередной раз начала активно муссироваться на Западе еще летом прошлого года. Эксперты напрямую связывают эту попытку эскалации напряженности с событиями в Сирии и с внешнеполитическим усилением России

Но у России позиция неизменна. «Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане», — заявил в ответ вице-премьер, специальный представитель президента РФ в Приднестровье Дмитрий Рогозин . Политологи, ссылаясь на результаты работы «спецпосланника» РФ в ПМР, уверены: Россия продолжит последовательно отстаивать свои позиции в вопросе ПМР.

Восстановление, перешедшее в рост

Полномочия специального представителя в Приднестровье были делегированы Рогозину в 2012 году. К тому момент чимновник не понаслышке был знаком с реалиями жизни в регионе и хорошо понимал, что значит для региона поддержка России. В 1992 году будущий вице-премьер был очевидцем военного конфликта в Приднестровье, урегулировать который удалось только благодаря вмешательству нашей страны. И с тех пор судьба непризнанной республики и ее процветание для российского руководства — один из приоритетных внешнеполитических вопросов. «25 лет мы держим мир на Днестре, который стоил большой крови приднестровцам, — рассказал он в одном из интервью. — Около 900 погибших. Несколько тысяч раненых в результате фашистского налета. Я был свидетелем этих событий, я там находился, видел. Видел зверства молдавских и румынских нацистов. Поэтому это не должно повториться». По словам президента ПМР Вадима Красносельского, жители региона до сих пор считают присутствие российских военных главным фактором, поддерживающим мир.

Благодаря стабильности, которую гарантируют миротворцы, ПМР постепенно удалось выйти из состояния глубокого послевоенного кризиса. Большую роль в этом вопросе ей оказала и продолжает оказывать Россия. А за последние шесть лет Приднестровье совершило прорыв, добившись в итоге экономического роста. Так, за 8 месяцев 2017 года прирост объемов промышленного производства в ПМР составил 6,4%, а внешнеторговый оборот республики в прошлом году увеличился на 15%. Усиленным темпом растет показатель экспорта приднестровских товаров в Россию. Только в первом квартале текущего года он увеличился на 18%. Значительное оживление экономики произошло, прежде всего, в традиционных для региона отраслях — металлургии и машиностроении, легкой, химической и электротехнической промышленности.

Безусловно, бюджет республики пока еще остается дотационным, отмечают экономисты. А экономический рост, как говорят эксперты, в первую очередь имеет восстановительный характер. Но для региона, жизнь которого была покалечена войной, это огромное достижение. По словам доктора экономических наук Михаила Пойсика, очень важно, что ПМР удалось сохранить в рабочем состоянии крупнейшие предприятия. Кром того, эксперт отметил, что в республике появились и новые интересные начинания. Например, активно развивается виноделие.

Эксперты подчеркивают, что вследствие оживления экономики в республике теперь ежегодно увеличивается количество рабочих мест. В прошлом году, например, в ПМР их появилось 1,7 тыс. А зарплаты и пенсии приднестровцев в последние годы регулярно индексируются. Последние, по оценкам аналитиков, в Приднестровье в среднем сегодня значительно выше, чем в Молдове. Пенсионеры-граждане России получают в ПМР существенные пенсионные надбавки.

Стоит отметить, что вопрос получения российского гражданства для приднестровцев шесть лет назад стоял особенно остро. До 2012 года выездной консульский пункт России в Тирасполе то открывался, то закрывался, из-за чего желающим оформить гражданство РФ приходилось ездить в Кишинев . Эту проблему удалось решить и в настоящее сложностей не возникает. Более того, налаживается процедура упрощенного получения гражданства. По статистике, сегодня российские паспорта имеют порядка 200 тыс. приднестровцев из 500 тыс. жителей республики.

Система взаимодействия

Можно констатировать, что к сегодняшнему дню в Приднестровье достигнута основная цель, которую ставил Дмитрий Рогозин в 2012 году, вступая в должность полпреда. Он пообещал поспособствовать экономическому росту и решить актуальные вопросы в социальной сфере. «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди жили достойно, в человеческих экономических условиях», — заявил тогда российский вице-премьер.

Для осуществления этой задачи нужны было создать организационно-правовые механизмы двустороннего взаимодействия. С этой целью в 2013 году был подписан протокол «Рогозин-Шевчук», дополненный пятнадцатью межправительственными соглашениями. После этого началось практическое взаимодействие российских и приднестровских ведомств по разнообразным вопросам в экономической, социальной и гуманитарной сферах. Эффект для экономики региона стал заметен сразу. Так, по словам бывшего президента ПМР Евгения Шевчука , договоренности упростили административные процедуры при поставках приднестровских товаров в Россию, что привело к значительному росту объема экспорта республики уже в 2013 году.

Был налажен и механизм предоставления финансовой поддержки важнейших проектов региона. В результате многие промышленные и аграрные предприятия Приднестровья смогли модернизироваться и расширить производства. Эксперты отмечают, что всесторонняя помощь со стороны России, в том числе в решении газового вопроса, позволила поддержать социальную сферу Приднестровья — направить средства на финансирование медицины и образования.

Развитию социальной сферы в Приднестровье в последние годы уделяется особое внимание. В 2012 году в республике начала работу Автономная Некоммерческая Организация «Евразийская интеграция», которую курирует Дмитрий Рогозин. Проанализировав обстановку в регионе, АНО разработала специальную программу благотворительной поддержки, которая предполагает строительство и реконструкцию социально-значимых объектов. Так, в рамках евразийской интеграции уже построены десять объектов — четыре детских сада, две школы, противотуберкулезный диспансер, корпус медицинского факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко и корпус химиотерапии ГУ «Республиканская клиническая больница». В настоящее время к сдаче готовятся еще один диспансер, школа, а также здание педиатрического стационара ГУ «Республиканский центр матери и ребенка».

На стороне дипломатии

Социально-экономическое развитие Приднестровья остается главным приоритетом стратегического партнерства ПМР и России. Перспективы и конкретные совместные шаги в этом направлении регулярно обсуждаются в ходе двусторонних переговоров. Так, по итогам встречи Рогозина и Красносельского в начале этого года, на ближайшее будущее в регионе намечены совершенствование мелиоративной системы, восстановление перерабатывающей промышленности, а также контракты по линии оборонного заказа России. На повестке дня вопросы привлечения инвестиций в экономику республики, а также налаживание взаимовыгодных связей ПМР с российскими регионами.