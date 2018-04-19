Немецкая сеть Billa займет площади супермаркетов «Я любимый»

Немецкая сеть Billa займет площади московской сети супермаркетов «Я любимый», передает РБК со ссылкой на четырех поставщиков сети «Я любимый». Информацию изданию также подтвердил сотрудник одного из магазинов сети, закрытого на ремонт. По его словам, после завершения работ помещение займет Billa.

В сделку по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», заявил один из поставщиков сети. По его словам, бренд не будет сохранен, на месте супермаркетов «Я любимый» будут открыты магазины Billa. Стоимость сделки не раскрывается.

Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев отказались.

Стоимость сделки могла составить 3–4 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Billa купила большую часть магазинов сети «Я любимый», подтверждает один из источников издания. По его словам, переговоры шли с прошлой осени. Владельцы сети «Я любимый» были готовы продавать сеть целиком и не хотели рассматривать продажу по частям, добавил он.