Ещё
Немецкая сеть Billa займет площади супермаркетов «Я любимый»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкая сеть Billa займет площади супермаркетов «Я любимый» 

Ведомости 47 минут назад
Фото: Секрет Фирмы
Немецкая сеть Billa займет площади московской сети супермаркетов «Я любимый», передает РБК со ссылкой на четырех поставщиков сети «Я любимый». Информацию изданию также подтвердил сотрудник одного из магазинов сети, закрытого на ремонт. По его словам, после завершения работ помещение займет Billa.
В сделку по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», заявил один из поставщиков сети. По его словам, бренд не будет сохранен, на месте супермаркетов «Я любимый» будут открыты магазины Billa. Стоимость сделки не раскрывается.
Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев отказались.
Стоимость сделки могла составить 3–4 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Billa купила большую часть магазинов сети «Я любимый», подтверждает один из источников издания. По его словам, переговоры шли с прошлой осени. Владельцы сети «Я любимый» были готовы продавать сеть целиком и не хотели рассматривать продажу по частям, добавил он.
Продуктовая сеть «Я любимый» на сегодняшний день насчитывает 26 супермаркетов в Москве и Подмосковье.
Ведомости: последние новости
ЦБ запустил регулятивную «песочницу» Moody's понизило кредитные рейтинги банка «Возрождение» «Роскосмосу» и «Росатому» запретели подписывать обязывающие документы с США и ЕС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии261
РФ и США могут прервать авиасообщение183
Израиль планирует уничтожить российские С-300987
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег129
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение