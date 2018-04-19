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Жители Ханты-Мансийска заинтересованы в благоустройстве родного города
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Жители Ханты-Мансийска заинтересованы в благоустройстве родного города 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 19 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Все чаще хантымансийцы выбирают категорию «Улучшим наш город» на интерактивной карте города, которая находится на официальном портале администрации югорской столицы. Всего с начала года в категорию «Улучшим наш город» поступило 17 вопросов, из них: 15 решены, по 2 сообщениям даны разъяснения. Основные темы и проблемы, затронутые пользователями в сообщениях данной категории — это благоустройство и строительство тротуаров, остановочных площадок, обустройство пешеходных переходов, устройство искусственных неровностей, установка светофорных объектов, отсутствие организованных мест для стоянки велосипедов, озеленение города и т.д.
Всего же за указанный период в сервис «Интерактивная карта города» поступило 23 обращения, из них по 18 сообщениям проведена работа и проблемы решены, по остальным заявкам даны разъяснения.
Существенно сократилось количество сигналов в раздел «Несанкционированные свалки» — в первом квартале этого года зафиксировано три сообщения. Горожане жаловались на самовольный сброс бытового мусора или складирование отходов производства и строительства. По одному обращению приняты меры по исправлению ситуации, два отклонены по причине содержания недоказанных обвинений в адрес других пользователей, а также оскорбительной лексики.
Двое хантымансийцев пожаловались на отсутствие заасфальтированных тротуаров и дорог — в раздел «Дорожные проблемы». Еще один горожанин оставил сообщение в категории «Правонарушения». Его интересовали вопросы, связанные с парковкой автомобилей на газоне, нарушением правил дорожного движения и норм электробезопасности.
Напомним, что электронный сервис «Интерактивная карта города» располагается на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска, и позволят оперативно информировать администрацию окружного центра о проблеме или внести предложение по улучшению городской среды.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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