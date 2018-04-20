Хантымансийцы внесли предложения по работе общественного транспорт

Эксперты ОНФ изучили работу общественного транспорта и остановочных комплексов в Ханты-Мансийске

Были выявлены проблемы с доступностью маршрутного такси для отдалённых частей города, отсутствием расписания общественного транспорта и освещения на некоторых остановках.

Эксперт ОНФ в Югре Марина Колесник отметила, что в Ханты-Мансийске жители жалуются на то, что в центре города общественный транспорт циркулирует по одному и тому же маршруту, что крайне затрудняет возможность горожанам попасть в МФЦ на Олимпийской и крупные магазины по улице Энгельса.

Помимо этого, во время проводимого опроса среди горожан, поступила просьба от жителей посёлка Рыбников: иметь возможность доезжать до района Самарово. Маршрут №12, который ездит на территорию посёлка, осуществляет движение по другому маршруту. «Сегодня, чтобы попасть в Самарово, жителям поселка приходится делать пересадку», — рассказала Марина Колесник.

Горожане предложили ещё ряд инициатив, среди которых: увеличить часы работы автобусов и осуществлять перевозку пассажиров в спальные районы после 21 часа, информировать о остановках при помощи аудио и запретить маршруткам останавливаться по просьбе пассажиров в неположенном месте.

Отдельно жители обратили внимание на недобросовестных водителей и попросили повысить дисциплину относительно тех, кто во время управления транспортом ведёт длительные беседы по телефону.