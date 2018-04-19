Власти урегулировали ситуацию со срывом сроков строительства подводов к ТЭС в Крыму

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Ситуация со срывом сроков строительства газовых подводов к строящимся в Крыму двум теплоэлектростанциям (ТЭС), урегулирована, работы ускорены, отставаний не будет, заверил журналистов в четверг министр топлива и энергетики республики Вадим Белик

Ранее сообщалось, что руководство госпредприятия «Черноморнефтегаз» ушло в отставку. Знакомый с ситуацией источник сообщал, что отставка была связана со срывом сроков объектов газовой инфраструктуры для строящихся ТЭС на полуострове. По словам Белика, региональное Минтопэнерго проверяет данную информацию.

"Все недоразумения урегулированы, «Самараспецмонтаж» [подрядчик] работает, увеличивает темпы. Графики на сегодняшний день синхронизированы, как строительства самой станции, так и подводов газопроводов и схемы выдачи мощности. Есть несколько контрольных дат, которые мы должны пройти в мае, июне и июле. В августе мы однозначно будем вводить первые блоки станций", — сказал Белик.

Говоря о том, кто виноват в срыве графиков — «Черноморнетфегаз», или подрядчик — «Самараспецмонтаж» — он сказал, что есть недостатки с обеих сторон. Белик также сообщил, что проверки, проведенные Министерством топлива и энергетики, не нашли криминальной составляющей в действиях бывшего руководства госпредприятия «Черноморнефтегаз».

"Проверка уже прошла на сегодняшний день, выводы сделаны. Материалы проверки в прокуратуру мы не передавали, криминальной составляющей в отставаниях, в сроках, нет", — сообщил он.

Говоря об отставании в сроках строительства газовых подводов, министр отметил, что на момент отставки руководства «Черноморнефтегаза» подрядчик вообще не выводил людей на работы. «Мы сейчас нагоняем сроки и график, разработан план мероприятий. Работаем, работает та же подрядная организация „Самараспецмонтаж“, — сказал он.

ТЭС в Крыму