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В Пентагоне не знают о передаче России неразорвавшихся американских ракет
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В Пентагоне не знают о передаче России неразорвавшихся американских ракет 

РИА Новости 21 минуту назад
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. В министерстве обороны США не располагают информацией о том, что сирийские власти якобы передали России две неразорвавшиеся американские ракеты, которые были выпущены во время недавнего удара.
"Это новое для меня. Не знаю", — заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в сирийском минобороны сообщили, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты, запущенные по Сирии в ходе удара 14 апреля, обнаружены сирийскими военными и переданы российским военным. Транспортировка американских ракет из Сирии в Россию состоялась 18 апреля.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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