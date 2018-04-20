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Воронежец отдал полмиллиона рублей за 10 кг фальшивых старинных монет
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Воронежец отдал полмиллиона рублей за 10 кг фальшивых старинных монет 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мошенник убедил его, что деньги — клад, найденный на территории города.
В Воронеже пенсионер отдал почти полмиллиона рублей за 10 килограммов фальшивых монет. Теперь в городе разыскивают очень выгодно продавшего «клад» мошенника. Об этом сегодня, 20 апреля, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. Жертвой обмана стал 77-летний мужчина. В конце марта на улице Никитинской он познакомился с неизвестным. В беседе тот поделился, что работает на стройке и нашёл там клад — в земле были закопаны старинные монеты. Новый знакомый убедил пенсионерка купить их. За 530 тыс. рублей пожилой горожанин приобрёл около 10 килограммов монет. Когда пришёл домой и разглядел покупку — понял, что его обманули. Воронежец обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». — Убедительно просим жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. Мошенники разбираются в психологии, и умело используют всю доступную информацию. Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02, — говорят полицейские.
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