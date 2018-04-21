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Пенсионер из Воронежа за полмиллиона купил 10 кг фальшивых монет
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Пенсионер из Воронежа за полмиллиона купил 10 кг фальшивых монет 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
77-летний пенсионер из Воронежа стал жертвой мошенника, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Пожилой мужчина заплатил мошеннику 530 тысяч рублей за 10 кг фальшивых монет. С аферистом они познакомились на улице Никитинской в первой половине дня 30 марта. Мошенник сообщил доверчивому пенсионеру, что нашел якобы старинные монеты закопанными в земле на стройке, и убедил его купить «находку». Только дома воронежец понял, что стал жертвой мошенника.
Полицейские разыскивают мошенника и обращаются к воронежцам с просьбой проявлять бдительность.
«Мошенники разбираются в психологии, и умело используют всю доступную информацию», — добавили в ведомстве.
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