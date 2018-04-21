Пенсионер из Воронежа за полмиллиона купил 10 кг фальшивых монет

77-летний пенсионер из Воронежа стал жертвой мошенника, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пожилой мужчина заплатил мошеннику 530 тысяч рублей за 10 кг фальшивых монет. С аферистом они познакомились на улице Никитинской в первой половине дня 30 марта. Мошенник сообщил доверчивому пенсионеру, что нашел якобы старинные монеты закопанными в земле на стройке, и убедил его купить «находку». Только дома воронежец понял, что стал жертвой мошенника.

Полицейские разыскивают мошенника и обращаются к воронежцам с просьбой проявлять бдительность.

«Мошенники разбираются в психологии, и умело используют всю доступную информацию», — добавили в ведомстве.